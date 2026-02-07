Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carros mais econômicos do Brasil em 2026: veja os modelos que fazem mais km por litro

Levantamento baseado nos novos dados do Inmetro destaca modelos 1.0 que superam os 16 km/l

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:00

Carros
Confira quais são os 10 carros mais econômicos Crédito: Reproduçao

Já saiu a primeira lista oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre o consumo de combustível em 2026. Para ajudar você a fugir dos preços altos nos postos, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) revelou os novos campeões de autonomia. Confira agora o ranking dos dez carros mais econômicos para o seu bolso este ano.

Para esta seleção, foram consideradas apenas a configuração mais econômica de cada veículo. O levantamento foca exclusivamente em motores a combustão.

Veja abaixo

Carros mais econômicos do Brasil em 2026: veja os modelos que fazem mais km por litro

Volkswagen Polo - R$ 95.490 Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) por Reprodução
Hyundai HB20S - R$ 104.290 Consumo com etanol: 9,7 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,4 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada) por Reprodução
Fiat Cronos - R$108.990 Consumo com etanol: 9,7 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,4 km/l (cidade) e 15,9 km/l (estrada) por Reprodução
Renault Kwid - R$ 78.690 Consumo com etanol: 10,4 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 14,4 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada) por Reprodução
Fiat Mobi - R$ 82.560 Consumo com etanol: 10,1 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 14,5 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada) por Reprodução
Chevrolet Onix Plus - R$ 108.990 Consumo com etanol: 9,8 km/l (cidade) e 12,1 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 17,1 km/l (estrada) por Reprodução
Chevrolet Onix - R$ 101.790 Consumo com etanol: 9,8 km/l (cidade) e 12,4 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 12,4 km/l (cidade) e 17,7 km/l (estrada) por Reprodução
1 de 7
Volkswagen Polo - R$ 95.490 Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) por Reprodução

LEIA MAIS 

Conheça os 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

Uber oferece R$ 21,5 mil para motoristas trocarem carros a combustão por elétricos

Carros automáticos serão liberados para provas de CNH na Bahia e baliza terá mudanças

China consumiu um terço dos carros do mundo em 2025; foram mais de um por segundo

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

Tags:

Carros Veiculos Preços Valores

Mais recentes

Imagem - 'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola

'Foi homicídio': o que fez a Justiça aumentar para R$ 1 milhão indenização por morte de adolescente em viagem de escola
Imagem - Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 47 milhões
Imagem - Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens