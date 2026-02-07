AUTOS

Carros mais econômicos do Brasil em 2026: veja os modelos que fazem mais km por litro

Levantamento baseado nos novos dados do Inmetro destaca modelos 1.0 que superam os 16 km/l

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:00

Confira quais são os 10 carros mais econômicos Crédito: Reproduçao

Já saiu a primeira lista oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre o consumo de combustível em 2026. Para ajudar você a fugir dos preços altos nos postos, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) revelou os novos campeões de autonomia. Confira agora o ranking dos dez carros mais econômicos para o seu bolso este ano.

Para esta seleção, foram consideradas apenas a configuração mais econômica de cada veículo. O levantamento foca exclusivamente em motores a combustão.

Veja abaixo