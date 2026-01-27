Acesse sua conta
Carros automáticos serão liberados para provas de CNH na Bahia e baliza terá mudanças

Outro estados extinguiram a baliza no processo obrigatório para retirada de habilitação

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:44

O Detran-BA afirma ainda que as balizas - ato de estacionar o carro em uma vaga entre dois obestáculos - continuam obrigatórias no exame. Estados como Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo retiraram a etapa da prova prática

A mudança, na Bahia, será que as balizas deverão ser a última etapa do exame e não mais a primeira. Atualmente, candidatos que perderem na baliza são eliminados do exame. 

"Houve alteração na ordem cronológica da realização da manobra. Os departamentos estaduais de trânsito definiram as especificidades da baliza em seu exame. Na Bahia, passou ao final do circuito de rua", diz o Detran-BA, em nota. 

'Ambiente de reprovação'

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, algumas exigências da prova prática para emissão da CNH contribuem para um 'ambiente de reprovação' nos testes dos futuros condutores. "Nós acabamos com aquele teste sumário. Antes era assim: se esquecesse de ligar a seta, era reprovado. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama tão grande para fazer um novo processo. Tiramos também a rampa, o controle de embreagem", disse durante o programa Bom Dia, Ministro, em dezembro. 

Na ocasião, Renan Filho afirmou ainda que os testes práticos poderão ser feitos em carros automáticos e em veículos dos próprios condutores. O ministro explicou que os prazos ainda não estão definidos porque os departamentos estaduais de trânsito estavam se adequando às novas medidas. 

A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro. A nova medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por autoescola e amplia as formas de preparação do candidato – agora com a possibilidade de curso teórico gratuito e digital. Com isso, o custo total da habilitação pode reduzir em até 80%, segundo cálculos do Governo Federal.

