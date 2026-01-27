VEJA O QUE MUDA

Carros automáticos serão liberados para provas de CNH na Bahia e baliza terá mudanças

Outro estados extinguiram a baliza no processo obrigatório para retirada de habilitação

Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:44

Entenda o que muda na Bahia Crédito: Shutterstock

As mudanças para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil passam a ter efeitos nas provas práticas em diferentes estados. Na Bahia, carros automáticos estarão autorizados a ser utilizados no exame em breve;

O Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) confirmou as alterações, mas ainda não há confirmação do prazo para que os carros automáticos sejam liberados. Até então, apenas carros manuais de autoescolas podem ser utilizados pelos condutores.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

O Detran-BA afirma ainda que as balizas - ato de estacionar o carro em uma vaga entre dois obestáculos - continuam obrigatórias no exame. Estados como Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo retiraram a etapa da prova prática.

A mudança, na Bahia, será que as balizas deverão ser a última etapa do exame e não mais a primeira. Atualmente, candidatos que perderem na baliza são eliminados do exame.

"Houve alteração na ordem cronológica da realização da manobra. Os departamentos estaduais de trânsito definiram as especificidades da baliza em seu exame. Na Bahia, passou ao final do circuito de rua", diz o Detran-BA, em nota.

'Ambiente de reprovação'

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, algumas exigências da prova prática para emissão da CNH contribuem para um 'ambiente de reprovação' nos testes dos futuros condutores. "Nós acabamos com aquele teste sumário. Antes era assim: se esquecesse de ligar a seta, era reprovado. Se alguém esquecer, isso não vai ser um drama tão grande para fazer um novo processo. Tiramos também a rampa, o controle de embreagem", disse durante o programa Bom Dia, Ministro, em dezembro.

Na ocasião, Renan Filho afirmou ainda que os testes práticos poderão ser feitos em carros automáticos e em veículos dos próprios condutores. O ministro explicou que os prazos ainda não estão definidos porque os departamentos estaduais de trânsito estavam se adequando às novas medidas.