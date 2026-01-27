Acesse sua conta
Estados acabam com teste de baliza em prova para tirar CNH; entenda mudança

Avaliação passa a focar no percurso e em manobras feitas no trânsito real

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:31

Estados acabaram com baliza em prova para tirar CNH Crédito: Reprodução/Detran

O teste de baliza deixou de fazer parte do exame prático para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em alguns estados do país. A mudança entrou em vigor nesta segunda-feira (26) em São Paulo e também já foi adotada por Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

A alteração segue a resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025. Como cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) tem autonomia para definir os procedimentos do exame, outros estados ainda devem confirmar se também vão retirar a etapa nas próximas semanas.

Com a nova regra, o candidato não precisa mais estacionar o veículo dentro de um espaço delimitado por cones ou estacas, como ocorria na tradicional prova de baliza. Apesar disso, a habilidade de estacionar continua sendo exigida: durante o percurso, o examinando deverá parar o carro corretamente junto ao meio-fio ao menos uma vez.

Considerada uma das etapas que mais geravam reprovação e nervosismo entre candidatos, a baliza fazia parte do exame desde os anos 1980. Sem essa fase, o foco da avaliação passa a ser a condução em situação real de tráfego, incluindo manobras como conversões à direita e à esquerda, uso adequado das faixas e respeito à sinalização.

Outra novidade é a liberação do uso de veículos com câmbio automático durante o teste prático. A partir de agora, candidatos poderão realizar a prova nesse tipo de carro em todos os locais de aplicação, tanto para a primeira habilitação quanto para renovação da CNH. Antes, essa possibilidade era restrita a pessoas que precisavam de adaptações por questões de saúde.

A justificativa dos Detrans é que a medida acompanha o crescimento da frota de veículos automáticos no país e amplia as opções para quem vai fazer o exame, sem alterar os critérios técnicos de avaliação.

As mudanças fazem parte de um conjunto de atualizações nas regras da CNH, que também incluem a flexibilização da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja aprender a dirigir, embora o exame final continue sendo exigido.

Tags:

Baliza Cnh Autoescola Regras

