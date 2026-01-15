Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De R$ 1,8 mil a R$ 236: autoescolas reduzem preços da CNH em Salvador para não fechar as portas

Novas regras e valores entraram em vigor nesta quarta-feira (14) no estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06:00

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
Autoescola Crédito: Shutterstock

Entrou em vigor nesta quarta-feira (14) a cobrança dos novos valores das taxas para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia. Na capital, autoescolas já se preparam para oferecer pacotes atrativos, com preços reduzidos, visto que não há mais a obrigatoriedade da realização das aulas em unidades especializadas. Centros de Formação de Condutores (CFCs) de Salvador planejam lançar planos a partir de R$ 236. Em levantamento anterior, o CORREIO consultou estabelecimentos soteropolitanos, ocasião em que o custo da formação partia de R$ 1,8 mil.

O CORREIO contatou desta vez 13 autoescolas da capital baiana, das quais apenas três já possuem novos valores definidos para os pacotes. Na Top Autoescola, localizada no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, o plano básico inclui matrícula, livro didático, aulas teóricas em plataforma digital, aluguel do veículo, duas aulas práticas de carro e duas aulas práticas de moto. Nesse caso, o valor é de R$ 820. Planos com seis e dez aulas de cada modalidade custam R$ 1.780 e R$ 2.660, respectivamente. Já os planos mais básicos, com apenas duas aulas, exclusivamente para moto ou para carro, custam R$ 480 e R$ 520.

Na Autoescola Dirija Bem, no bairro do Chame-Chame, o combo com duas aulas práticas para moto, duas para carro e uma tentativa de exame prático custa R$ 560. Pacotes maiores, com 15 aulas práticas ou com 20 aulas práticas e 25 aulas teóricas remotas, custam R$ 2.538 e R$ 3.300, respectivamente. Os planos mais básicos, com apenas duas aulas, exclusivamente para moto ou para carro, custam R$ 236 e R$ 324.

Veja alguns valores para tirar CNH

Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
1 de 9
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução

Na Habilite-se, localizada em Periperi, o plano mais barato custa R$ 479,90 para a categoria A, com quatro aulas práticas e material didático. Para a categoria B, o pacote básico, com os mesmos itens, custa R$ 719,90. Já o plano com as duas categorias, com quatro aulas práticas para cada uma, sai por R$ 1.149,90.

No caso dos demais Centros de Formação de Condutores procurados, as informações com novos valores só serão divulgadas ao público após a adequação do sistema do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), finalizada nesta quarta-feira.

Variações de valores

De acordo com o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado (Sindauto Bahia), é possível observar discrepâncias nos itens ofertados por diferentes autoescolas, uma vez que cada estabelecimento possui autonomia para definir seus próprios pacotes. O que existe é um cálculo elaborado por um economista, que estabelece um valor sugestivo mínimo de cobrança.

“Essa metodologia busca garantir a sustentabilidade financeira das empresas, a qualidade do serviço prestado e a segurança do processo de formação de condutores”, explicou o presidente do Sindauto Bahia, Wellington Oliveira.

O valor pode ser acrescido individualmente pelas autoescolas, considerando questões específicas como:

  • taxas de cartão e meios de pagamento;
  • impostos incidentes sobre a nota fiscal;
  • despesas com combustível;
  • IPVA, licenciamento e seguro dos veículos;
  • obrigações trabalhistas;
  • taxas municipais;
  • custos com estrutura física, manutenção e operação.

Os antigos parâmetros eram de R$ 1.827,12 para a categoria A e R$ 2.236,54 para a categoria B. Atualmente, com as modificações propostas pelo Ministério, os valores sugestivos são de R$ 400 e R$ 600, respectivamente, o que representa uma redução aproximada de 78% para moto e 73% para carro.

Oliveira ressalta, ainda, que, apesar da liberdade na composição dos pacotes, há itens que não podem ser cobrados pelas autoescolas, como a emissão de laudos e a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), pagos diretamente ao Detran-BA, além dos exames médicos e psicológicos, custeados pelo candidato junto às Clínicas de Trânsito credenciadas.

Demais custos

Além dos valores referentes às aulas práticas, que podem ser realizadas em autoescolas ou com instrutores credenciados, os aprendizes terão de arcar com despesas adicionais de documentação junto ao Detran. O valor do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), documento que dá início ao processo de habilitação e à coleta de dados do candidato, deixará de custar R$ 275,93 e passará a valer R$ 180,00, uma redução de aproximadamente 34,8%.

O exame ou reexame prático de carro e moto, que dá direito a duas tentativas, custará R$ 90. A prova teórica também terá o custo de R$ 90. Já a impressão da CNH custará R$ 50, totalizando cerca de R$ 500 para as categorias A e B juntas, segundo o Sindauto.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
1 de 16
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

CNH do Brasil: novas regras

A medida que simplifica etapas do processo de habilitação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 1º de dezembro. Entre as mudanças, estão o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a realização da prova prática, a ampliação das formas de preparação do candidato e a possibilidade de redução de até 80% no custo total da CNH.

Com a nova regra, o curso teórico será disponibilizado de forma gratuita e digital no site do Ministério dos Transportes. Quem preferir poderá continuar realizando as aulas presencialmente em autoescolas.

As aulas práticas também serão flexibilizadas, permitindo o credenciamento de instrutores pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), o que reduz a dependência de um único modelo e amplia as opções para os candidatos. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT). A exigência de carga horária mínima passará de 20 para duas horas no novo modelo, podendo ser cumprida em autoescolas, com instrutores particulares devidamente cadastrados ou por meio de preparações personalizadas, conforme as necessidades do candidato.

Apesar da flexibilização, a emissão da CNH continuará condicionada à aprovação nas provas teórica e prática. “As aulas, por si só, não garantem que alguém esteja apto a dirigir. O que garante é a prova. O novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, onde o foco é a avaliação, não a quantidade de aulas”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Tags:

Salvador Cnh Autoescola Carteira Nacional de Habilitação

Mais recentes

Imagem - Onde tem mais homem em Salvador? Presídio torna a Mata Escura o bairro mais masculino

Onde tem mais homem em Salvador? Presídio torna a Mata Escura o bairro mais masculino
Imagem - “É a bebida do verão”: suco com receita secreta faz sucesso e atrai turistas em Salvador

“É a bebida do verão”: suco com receita secreta faz sucesso e atrai turistas em Salvador
Imagem - Canela é o bairro de Salvador com mais mulheres; veja ranking

Canela é o bairro de Salvador com mais mulheres; veja ranking

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo
01

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
04

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida