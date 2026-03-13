ATIVIDADES FORMATIVAS

Senac e SSP-BA firmam cooperação para qualificação de servidores da segurança pública

Iniciativa prevê a capacitação de cerca de 1 mil servidores

Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:02

Termo de Cooperação Técnica foi assinado nesta sexta-feira (13) Crédito: Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e o Sistema Comércio Bahia (Fecomércio), através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), firmaram, nesta sexta-feira (13), um Termo de Cooperação Técnica para oferecer cursos de qualificação a profissionais da segurança pública em diversas regiões do estado. A assinatura do acordo ocorreu no Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio, em Salvador.

A iniciativa prevê a capacitação de cerca de 1 mil servidores, com formações nas áreas de desenvolvimento humano, tecnologia e inovação. Entre os temas que serão abordados estão inteligência emocional para administração de conflitos, oratória profissional, produção e edição de vídeo, lógica de programação, Power BI e inteligência artificial aplicada.

As capacitações poderão ocorrer tanto nas unidades do Senac Bahia quanto em espaços disponibilizados pela própria Secretaria da Segurança Pública, o que deve ampliar o alcance das atividades formativas. A expectativa é que os cursos sejam realizados em diferentes regiões do estado.

As ações estão previstas para cidades onde o Senac mantém unidades como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Seabra, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Porto Seguro.

O termo de cooperação foi assinado pelo secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e pelo presidente do Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac —, Kelsor Fernandes. Segundo Werner, a parceria busca ampliar a qualificação dos profissionais da área e melhorar o atendimento à população.

“Ao nos associarmos a uma instituição reconhecida pela excelência em qualificação profissional, fortalecemos o cuidado com o nosso maior patrimônio, que são os nossos profissionais, contribuindo para que prestem um serviço cada vez melhor à população”, afirmou o secretário.

De acordo com o Senac, a cooperação também inclui iniciativas de formação continuada, gestão do conhecimento e criação de mecanismos como banco de talentos, com foco no fortalecimento institucional e na melhoria dos serviços prestados à sociedade.