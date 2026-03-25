CULTURA

Mercado Iaô: confira alguns dos empreendedores da edição especial do evento neste domingo (29)

Criativos que vão levar produtos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado

Monique Lobo

Publicado em 25 de março de 2026 às 23:11

Mercado Iaô reúne 150 empreendedores neste domingo (29) Crédito: Divulgação

O Mercado Iaô realiza uma edição especial no próximo domingo (29) que celebra o aniversário de Salvador. O evento, sediado na Fábrica Cultural, na Ribeira, começa às 10h e segue até às 22h. Entre as atrações, um show da banda Timbalada e a presença 150 empreendedores criativos que vão levar produtos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado. A entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Escola Comunitária Luiza Mahin.

Conheça alguns dos empreendedores que vão participar do evento

Ilana Luisa - Negalú Acessórios ‎- @negalu_acessorios

Negalú Acessórios Crédito: Divulgação

A Negalú Acessórios é uma marca que há quase 10 anos transforma o capim dourado em peças únicas, carregadas de beleza, identidade, significado e tradição.

Iele e Pablo de Santana - Blackpim - @blackpim.orinal

Blackpim Crédito: Divulgação

A Blackpim é uma família preta empreendedora que se propõe valorizar e divulgar a identidade afro-baiana através da moda.

Eliene Maia - Vistosa - @_vistosa

Vistosa Crédito: Divulgação

A marca reúne jóias em prata com afeto e raízes.

João Vicente - Afeto - @afetoartedecoracao

Afeto Crédito: Divulgação

O trabalho da Afeto é marcado pela criação de peças autorais, que carregam identidade própria e expressão artística singular. A estética náutica se destaca como uma de suas principais referências visuais, conferindo personalidade às produções.

Fabricio Da Silva - HOUT - @hout_eco

HOUT Crédito: Divulgação

Óculos de madeira e acessórios feitos em Salvador com madeira de reuso. Óculos com lentes polarizadas, proteção UV UVB, resistência à água e garantia. A marca tem o viés da sustentabilidade.

Fernanda Gomes - Abracaxi - @abracaxi_

Abracaxi Crédito: Divulgação

Ateliê Abracaxi, um espaço onde papel, linhas e tecidos se entrelaçam para dar vida a cadernos e livros artesanais únicos, costurados a mão.

Adele Maria - As Maria Atelier - @as.marias.atelier

As Maria Atelier Crédito: Divulgação

Artesã produz brinquedos educativos.

Ana Cristina - Candaces Moda Afro - @candacesmodaafro



Candaces Moda Afro Crédito: Divulgação

A marca produz moda artesanal e com identidade.

Marciane Nunes - Bellas Txihihae - @bellastxihihae

Bellas Txihihae Crédito: Divulgação

A Bellas Txihihae é uma marca criada por indígenas do povo Pataxó que leva, por meio da arte, a riqueza e a diversidade do artesanato indígena para além das aldeias.

Elisete Almeida

Elisete Almeida Crédito: Divulgação

Camisas bordadas à mão, peças únicas e exclusivas, com cuidado e inspiração na natureza tropical, com um toque artístico e único.

Darlene Rebouças - Pé Amostrado - @peamostrado

Pé Amostrado Crédito: Divulgação

Uma marca ‘Amostrada’ com a cara da Bahia que produz calçados em crochê cheios de personalidade e estilo. Foi pensada para o público agênero, adulto e infantil, descolado e criativo que adora exclusividade.

Leandro Santos - Africalion - @africalion_4p

Africalion Crédito: Divulgação

Africalion é a marca soteropolitana criada pelo autodidata Leandro Santos, conhecida pela fusão de couro legítimo, búzios e tecidos africanos vindos de Gana e Senegal.

Tai Oliver - Quartoamarelo e Jurema Ateliês - @quartoamareloatelie

Quartoamarelo e Jurema Ateliês Crédito: Divulgação

Obras de arte ligadas à cultura popular Brasileira e Afro Indigena.

Vinicius Carmezin - Ziê - @minhazie

Ziê Crédito: Divulgação

A Ziê é uma marca baiana que cria pochetes, bags, mochilas e acessórios feitos à mão, com materiais como palha, tecido e búzios, unindo tradição e autenticidade. As peças nascem da parceria entre mãe e filho, com saberes passados de geração em geração.

Rita de Cássia - Alecrim Home e Aromas - @alecrimhomearomas

Alecrim Home e Aromas Crédito: Divulgação

Velas aromáticas feitas com cera vegetal, sem adição de parafina e aromatizadores para ambiente.

Bianca Moureira - Pililim Autista - @pililim_autista

Pililim Autista Crédito: Divulgação

O Programa Pililim Autista, criado por Ray Gramacho e Kaká Freitas, promove a inclusão e prevenção ao bullying por meio da arte. Além da contação de histórias, serão comercializados livros, cadernos de atividades, camisetas, cordões de identificação e abafadores auditivos.

Madalena Silva - Madá Negrif - @madanegrif

Madá Negrif Crédito: Divulgação

Moda Afro, há mais de 20 anos sendo referência. De Salvador para o Mundo.

Marcele Bispo - Ateliê Marcele Bispo - @marcelebispo.art

Ateliê Marcele Bispo Crédito: Divulgação

Peças autorais em barro e gesso. Experiência artísticas e terapêuticas.

Luciana Barauna - Barauna’rts - @baraunartes

Barauna’rts Crédito: Divulgação

A Baraun’arts é uma marca de jóias autorais criada em 2010 por Luciana Baraúna. Suas peças são inspiradas na cultura afro-brasileira e na espiritualidade, refletindo identidade e simbolismo.

Jaira Vasconcelos - Gentilezas do Aiyê - @gentilezasdoaiye



Gentilezas do Aiyê Crédito: Divulgação

Cada aroma, cada erva, cada preparo carrega a força da natureza e o carinho da Ancestralidade: isso é Gentilezas do Aiyê.

Monica Santos - Baiana Zen - @baianazen

Baiana Zen Crédito: Divulgação

A Baiana Zen resgata a força das joias de crioula através de um design contemporâneo e autoral. Especializada em acessórios de metal, a marca traz para o cotidiano a proteção e a fartura das pencas de balangandãs.

Madalena - Madalena Vestidos

Madalena Vestidos Crédito: Divulgação

Técnica de bordado com a expressão criativa. Madalena aprendeu a bordar aos 10 anos de idade no colegial e a costurar com sua mãe, mantendo desde então a paixão por agulha e linhas.

Débora Maria - Escritora - @debora_jullianne

Escritora Crédito: Divulgação

Escritora e educadora, é autora das obras Eu Amo Meu Black, Mascarada e a Magia da Capoeira, O Caminho Misterioso e o Segredo da Floresta e Ayana e o Jardim do Éden.

Elisangela Reis - Rainha dos Turbantes - @ainhadosturbantes16

Rainha dos Turbantes Crédito: Divulgação

Turbantes e acessórios afro feitos artesanalmente, com foco em conforto, praticidade e estilo.

Fernanda Loureiro - Despertar em Nós - @despertaremnos

Despertar em Nós Crédito: Divulgação

Macramê em Sisal/ Decoração e Boas Energias.

Andrea Barbosa - Andréa Barbosa jóias - @andreabarbosajoias

Andréa Barbosa jóias Crédito: Divulgação

Marca autoral de jóias que perpetua a arte da ourivesaria ancestral passada por seu pai e avó. Com objetivo de emocionar quem recebe cada criação carregada de história, afeto e energia do bem.

Renata Alves - Delipipoca - @delipipoca

Delipipoca Crédito: Divulgação

Pipocas gourmet envolvidas em caramelo e saborizadas com chocolate. Pipocas no caramelo amanteigado com o sistema monte seu copo com deliciosas caldas.

Cristiane Guimarães - Caramba Sorvetes - @sorvetescaramba

Caramba Sorvetes Crédito: Divulgação

Sorvetes, açaí e picolé de fruta, zero lactose, sem gordura, sem aromatizantes, produção artesanal há 7 anos no mercado conquistando dia a dia seu espaço no atacado e no varejo.

André Brun - Coco com Axé - @cococomaxe

Coco com Axé Crédito: Divulgação

Trabalhamos com água de coco 100% natural, nas opções de copo e garrafas. Há melhor água de coco de Salvador @cococomaxe_!

Flávia Puridade - Puripoca Pipoca Gourmet - @puripoca

Puripoca Pipoca Gourmet Crédito: Divulgação

A Puripoca é mais que sabor: é um convite irresistível para viver e guardar momentos especiais. Pipoca crocante, envolvente e cheia de personalidade, cada mordida desperta lembranças e cria novas histórias. Porque seu verdadeiro ingrediente é a afetividade — transformando simples instantes em memórias inesquecíveis.

Palmira Alves - Acarajé Palmira - @alve_palmira

Acarajé Palmira Crédito: Divulgação

Bolinho de estudante feito com côco fresco e leite de côco para pessoas com intolerância à lactose. Acarajé massa do dia e temperada na hora da fritura usando azeite novo e de qualidade. Abará tempero e palha higienizados para um produto que garante sabor e benefícios à saúde.

Milton Ataíde Neto - Cbx Burguer na brasa - @chefnetocbx

Cbx Burguer na brasa Crédito: Divulgação

Blend suculento no pão brioche com queijo derretido e molho especial. Equilíbrio perfeito de sabor e cremosidade.

Rebeca Albânia - Divina Pizza - @divinachefe

Divina Pizza Crédito: Divulgação

A melhor pizza massa de batata da região, em diversos sabores e ingredientes selecionados.

Priscila Monique - Xibiu de Mainha - @xibiudemainha

Xibiu de Mainha Crédito: Divulgação

Xibiu de Mainha é o petisco da resenha soteropolitana, um bolinho frito, apimentado que vicia. A receita é segredo de Mainha, mas posso contar alguns ingredientes da massa: farinha de trigo, aipim, batata doce, aveia. Por isso, não é acarajé e nem coxinha, é Xibiu de Mainha. Não tem uma gota de dendê, mas é genuinamente baiano.

Aline Santos - Vai ter crepe - @vaitercrepe

Vai ter crepe Crédito: Divulgação

Os crepes da Vai Ter Crepe são feitos com massa artesanal, ingredientes selecionados, o crepe é francês, mas o tempero é baiano.

Chef T-Cris - Trivial Gourmet - @trivial.gourmet

Trivial Gourmet Crédito: Divulgação

Tropeiro Show: Uma experiência gastronômica interativa e única que eleva o tradicional feijão tropeiro a um prato principal. “Monte seu próprio tropeiro ao vivo e explore infinitas combinações de sabor”.

Janemeire Soares - Crepe da Jane - @crepedajane_

Crepe da Jane Crédito: Divulgação

Crepe crocante por fora e extremamente recheado, com queijo derretido puxando a cada mordida. Sabor intenso e irresistível.

Raijane de Assunção - Ray Doces Sensações - @raydocessensacoes

Ray Doces Sensações Crédito: Divulgação

Sabores que celebram o aniversário de Salvador com afeto e tradição! Bolos de pote cremosos e kit de salgados irresistíveis. Perfeitos para brindar esse momento especial da nossa cidade.

Scheyla de Oliveira - Sanduíche Buraco quente baiano - @buracoquentebaiano

Sanduíche Buraco quente baiano Crédito: Divulgação

O Sanduíche Buraco Quente Baiano é aquele tipo de petisco que conquista logo na primeira mordida. Mistura o clássico de boteco com a alma e o sabor marcante da Bahia. Basicamente, é uma releitura do tradicional “buraco quente” do Sudeste (pão francês recheado com carne moída), mas aqui ele ganha uma identidade muito mais intensa, baiana.

Cristiane de Santana - Espetinho da Cris 21 - @espetinhodacris21

Espetinho da Cris 21 Crédito: Divulgação

Espetinhos com carnes selecionados para você viver um momento único de memória afetiva.

Hugo Júnior - Hu-Pastel - @hupastel

Hu-Pastel Crédito: Divulgação