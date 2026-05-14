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Cidade da Patagônia é apontada como origem de surto de hantavírus em navio que deixou mortos

Análise do vírus identificou ligação com casos antigos registrados em San Martín de Los Andes, na Argentina; OMS já confirmou 11 infectados em sete países

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:57

Embarcação MV Hondius tem capacidade para cerca de 170 passageiros
Embarcação MV Hondius tem capacidade para cerca de 170 passageiros Crédito: Divulgação/Oceanwide Expeditions

O sequenciamento genético do hantavírus associado ao surto no navio de expedição MV Hondius apontou a cidade argentina de San Martín de los Andes, na Patagônia, como provável local do primeiro contágio da doença. A descoberta foi feita após cientistas compararem o material genético coletado de seis pacientes infectados com bancos internacionais de dados sobre o vírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou até agora 11 casos ligados ao surto, distribuídos em sete países, além de três mortes. Segundo o médico geneticista Salmo Raskin, diretor científico da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, as análises foram conduzidas por centros de pesquisa da Suíça e permitiram rastrear o que seria o “ponto zero” da infecção. As informações são do jornal O Globo.

Os pesquisadores identificaram que o vírus pertence ao chamado “clado 3” do hantavírus andino — o mesmo encontrado em dois casos registrados em 2018 em San Martín de Los Andes. Segundo Raskin, isso reforça a hipótese de que um casal de holandeses, os primeiros passageiros a apresentarem sintomas, tenha sido infectado durante atividades de observação de aves na região argentina antes de embarcar no cruzeiro.

"Agora conseguimos concluir que o vírus é extremamente parecido com o clado 3 encontrado em San Martín de Los Andes. Isso dá uma pista muito forte sobre onde provavelmente aconteceu a infecção inicial", afirmou o geneticista.

Veja como é o cruzeiro de luxo que registrou mortes por vírus raro em alto-mar

O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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As expedições atraem viajantes independentes de todo o mundo, caracterizados por um forte interesse em explorar regiões remotas por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius oferece acomodações de alta qualidade para 170 passageiros em seis suítes grandiosas com varanda (27 metros quadrados), por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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Os passageiros em uma viagem típica têm entre 30 e 80 anos, com a maioria geralmente entre 45 e 65 anos por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Um dos decks conta com um amplo salão de observação e uma sala de palestras separada por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius utiliza iluminação LED, aquecimento a vapor, tintas e lubrificantes biodegradáveis e sistemas de gerenciamento de energia de última geração que mantêm o consumo de combustível e os níveis de CO2 no mínimo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions

As análises também mostraram que as seis amostras sequenciadas possuem praticamente o mesmo RNA viral, indicando transmissão em cadeia dentro da embarcação. O hantavírus andino é um dos poucos tipos conhecidos capazes de transmissão entre humanos.

Vírus é diferente do surto que matou 11 pessoas em 2018

O caso vinha sendo comparado ao famoso surto de hantavírus ocorrido em Epuyén, no sul da Argentina, em 2018, quando uma festa de aniversário terminou com 34 infectados e 11 mortos. Na ocasião, cientistas comprovaram pela primeira vez a transmissão do vírus entre pessoas.

Agora, porém, o sequenciamento revelou que o vírus atual pertence a um subtipo diferente. Enquanto o surto de Epuyén envolvia o “clado 2”, o encontrado no navio pertence ao “clado 3”.

"Eles são muito parecidos, mas não iguais. Ainda sabemos muito pouco sobre o clado 3", explicou Raskin.

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