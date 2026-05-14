AFOGAMENTO

Freira baiana morre afogada ao tentar salvar outras religiosas durante passeio na Itália

Ela foi homenageada pelo Vaticano após morrer ao ajudar companheiras arrastadas pelas ondas

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:24

Irmã Nadir morreu afogada Crédito: Divulgação

A freira baiana Nadir Santos da Silva, de 45 anos, morreu afogada no sul da Itália após tentar salvar outras religiosas durante um passeio comunitário no mar. O caso aconteceu na região de Vaccarizzo, em Catânia, na Sicília, e ganhou repercussão internacional nesta terça-feira (12), após divulgação da agência oficial do Vaticano, a Vatican News.

Segundo informações das autoridades italianas, Nadir estava acompanhada de outras três freiras próximas à faixa de areia quando o grupo foi surpreendido por um desnível no fundo do mar e por ondas fortes.

As quatro religiosas tiveram dificuldades para nadar. Durante a tentativa de ajudar as companheiras, Nadir acabou engolindo água e perdeu a consciência.

As demais freiras conseguiram retornar para a areia. Uma delas precisou ser levada ao hospital, mas não corre risco de morrer.

Em homenagem publicada pelo Vatican News, a religiosa foi descrita como alguém profundamente dedicada à fé e à vida religiosa. O monsenhor Bruno Lins, que acompanhava Nadir como diretor espiritual, afirmou que “Suor Nadir não era uma pessoa de meias medidas”.

Segundo ele, a freira “buscava a plenitude” e construiu uma trajetória marcada pela transformação espiritual e pela entrega total à vida consagrada.

Da Bahia para a Itália

Nascida em 10 de agosto de 1980, no interior da Bahia, Nadir se mudou ainda criança para São Paulo. Antes de ingressar na vida religiosa, chegou a se definir como “punk” e “anarquista” durante a juventude, de acordo com informações divulgadas pelo Vaticano.

Ela fazia parte da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) e atualmente atuava como priora da comunidade na Sicília.

O Vaticano afirmou que a brasileira morreu “doando a própria vida por amor”, ao tentar salvar as companheiras levadas pelas ondas.

De acordo com a reconstrução feita pela polícia italiana e divulgada pela ANSA, o grupo caminhava em uma área rasa do mar quando houve um afundamento repentino da areia.

Nadir conseguiu auxiliar parte das religiosas, mas perdeu as forças durante o resgate. Uma das freiras ainda tentou retirá-la da água, porém ela já estava inconsciente.