Freira baiana morre afogada ao tentar salvar outras religiosas durante passeio na Itália

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Carol Neves
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:24
A freira baiana Nadir Santos da Silva, de 45 anos, morreu afogada no sul da Itália após tentar salvar outras religiosas durante um passeio comunitário no mar. O caso aconteceu na região de Vaccarizzo, em Catânia, na Sicília, e ganhou repercussão internacional nesta terça-feira (12), após divulgação da agência oficial do Vaticano, a Vatican News.
Segundo informações das autoridades italianas, Nadir estava acompanhada de outras três freiras próximas à faixa de areia quando o grupo foi surpreendido por um desnível no fundo do mar e por ondas fortes.
As quatro religiosas tiveram dificuldades para nadar. Durante a tentativa de ajudar as companheiras, Nadir acabou engolindo água e perdeu a consciência.
As demais freiras conseguiram retornar para a areia. Uma delas precisou ser levada ao hospital, mas não corre risco de morrer.
Em homenagem publicada pelo Vatican News, a religiosa foi descrita como alguém profundamente dedicada à fé e à vida religiosa. O monsenhor Bruno Lins, que acompanhava Nadir como diretor espiritual, afirmou que “Suor Nadir não era uma pessoa de meias medidas”.
Segundo ele, a freira “buscava a plenitude” e construiu uma trajetória marcada pela transformação espiritual e pela entrega total à vida consagrada.
Da Bahia para a Itália
Nascida em 10 de agosto de 1980, no interior da Bahia, Nadir se mudou ainda criança para São Paulo. Antes de ingressar na vida religiosa, chegou a se definir como “punk” e “anarquista” durante a juventude, de acordo com informações divulgadas pelo Vaticano.
Ela fazia parte da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) e atualmente atuava como priora da comunidade na Sicília.
O Vaticano afirmou que a brasileira morreu “doando a própria vida por amor”, ao tentar salvar as companheiras levadas pelas ondas.
De acordo com a reconstrução feita pela polícia italiana e divulgada pela ANSA, o grupo caminhava em uma área rasa do mar quando houve um afundamento repentino da areia.
Nadir conseguiu auxiliar parte das religiosas, mas perdeu as forças durante o resgate. Uma das freiras ainda tentou retirá-la da água, porém ela já estava inconsciente.
O funeral da brasileira está marcado para esta quinta-feira (14), na Igreja Matriz de San Giovanni La Punta, em Catânia, cidade onde ela vivia e exercia a vida religiosa.