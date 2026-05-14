Demitido há 10 anos: motorista que destruiu ônibus em garagem de Salvador é ex-mêcanico de empresa

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Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:50
O motorista que invadiu uma garagem de ônibus na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14), é um ex-mecânico da empresa Plataforma. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o suspeito foi demitido há cerca de 10 anos.
O homem, que não teve a identidade divulgada, invadiu a garagem com um caminhão e colidiu contra três coletivos. Depois, ele tentou invadir outras duas garagens, mas sem êxito. Ninguém ficou ferido.
Motorista invadiu garagem e colidiu contra ônibus
Até o momento, ainda não há confirmação sobre a motivação do ato. O Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia, foi acionado e conteve o motorista.
Procuradas pela reportagem para fornecer mais detalhes da ocorrência, a PM e a Plataforma não retornaram até a última atualização desta matéria.