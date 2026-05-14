DESTRUIU TUDO

Demitido há 10 anos: motorista que destruiu ônibus em garagem de Salvador é ex-mêcanico de empresa

Suspeito foi contido por militares

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:50

Vídeo mostra caminhão colidindo contra õnibus Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista que invadiu uma garagem de ônibus na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14), é um ex-mecânico da empresa Plataforma. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o suspeito foi demitido há cerca de 10 anos.

O homem, que não teve a identidade divulgada, invadiu a garagem com um caminhão e colidiu contra três coletivos. Depois, ele tentou invadir outras duas garagens, mas sem êxito. Ninguém ficou ferido.

Motorista invadiu garagem e colidiu contra ônibus 1 de 5

Até o momento, ainda não há confirmação sobre a motivação do ato. O Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar da Bahia, foi acionado e conteve o motorista.