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Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador

Homem, em aparente surto, colidiu contra cinco coletivos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:36

Motorista em aparente surto invade garagem de ônibus em Salvador
Motorista em aparente surto invade garagem de ônibus em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motorista em aparente surto invadiu a garagem de ônibus G2, na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14), e colidiu contra cinco veículos. O homem dirigia um caminhão. 

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito é um ex-rodoviário. Depois da invasão na G2, ele seguiu para outras garagens. A tentativa posterior foi na garagem do BRT, mas ele não conseguiu entrar no local.

Motorista invadiu garagem e colidiu contra ônibus

Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia
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Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador por Reprodução / TV Bahia

Em seguida, foi para a G1, na região da Avenida Suburbana, mas os rodoviários colocaram ônibus na frente do portão para evitar a invasão. Ainda não há confirmação se houve feridos.

O motorista foi contido por policiais militares e está detido.

Procurado, o Sindicato dos Rodoviários informou que ainda não tem detalhes da situação. A Polícia Militar não retornou até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto.

Tags:

Funcionário em Surto Rodoviário

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