RISCO

Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador

Homem, em aparente surto, colidiu contra cinco coletivos

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:36

Motorista em aparente surto invade garagem de ônibus em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motorista em aparente surto invadiu a garagem de ônibus G2, na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14), e colidiu contra cinco veículos. O homem dirigia um caminhão.

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito é um ex-rodoviário. Depois da invasão na G2, ele seguiu para outras garagens. A tentativa posterior foi na garagem do BRT, mas ele não conseguiu entrar no local.

Motorista invadiu garagem e colidiu contra ônibus 1 de 5

Em seguida, foi para a G1, na região da Avenida Suburbana, mas os rodoviários colocaram ônibus na frente do portão para evitar a invasão. Ainda não há confirmação se houve feridos.

O motorista foi contido por policiais militares e está detido.