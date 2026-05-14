Motorista de caminhão invade garagem de ônibus em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:36
Um motorista em aparente surto invadiu a garagem de ônibus G2, na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14), e colidiu contra cinco veículos. O homem dirigia um caminhão.
Segundo informações da TV Bahia, o suspeito é um ex-rodoviário. Depois da invasão na G2, ele seguiu para outras garagens. A tentativa posterior foi na garagem do BRT, mas ele não conseguiu entrar no local.
Motorista invadiu garagem e colidiu contra ônibus
Em seguida, foi para a G1, na região da Avenida Suburbana, mas os rodoviários colocaram ônibus na frente do portão para evitar a invasão. Ainda não há confirmação se houve feridos.
O motorista foi contido por policiais militares e está detido.
Procurado, o Sindicato dos Rodoviários informou que ainda não tem detalhes da situação. A Polícia Militar não retornou até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto.