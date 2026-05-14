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Após fechamento no Imbuí, Boteco do Caranguejo vai inaugurar restaurante em shopping de Salvador

Nova unidade no Shopping da Bahia deve ser aberta nos próximos meses, segundo sócio do restaurante

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:54

Boteco do Caranguejo
Boteco do Caranguejo Crédito: Divulgação

O Boteco do Caranguejo vai entrar em uma nova fase de expansão da marca em Salvador. Após confirmar, na quarta-feira (13), o fechamento da unidade do Imbuí, que funcionará até o dia 24 de maio, o restaurante vai inaugurar um novo espaço dentro do Shopping da Bahia no próximo semestre.

O sócio do estabelecimento, Angelo David, informou ao Alô Alô Bahia que a mudança faz parte de um processo de reposicionamento da marca, que pretende apostar em unidades instaladas em shopping centers. A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em setembro.

Boteco do Caranguejo

Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo em Salvador por Divulgação
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Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução

De acordo com o empresário, a proposta é oferecer uma experiência com mais conforto, segurança e estrutura para os clientes.

“Até lá, esperamos vocês para viver mais alguns momentos especiais com a gente”, publicou o Boteco do Caranguejo nas redes sociais ao anunciar o encerramento das atividades no Imbuí.

Com informações do Alô Alô Bahia

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Boteco do Caranguejo

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