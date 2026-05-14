NOVA UNIDADE

Após fechamento no Imbuí, Boteco do Caranguejo vai inaugurar restaurante em shopping de Salvador

Nova unidade no Shopping da Bahia deve ser aberta nos próximos meses, segundo sócio do restaurante



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:54

Boteco do Caranguejo Crédito: Divulgação

O Boteco do Caranguejo vai entrar em uma nova fase de expansão da marca em Salvador. Após confirmar, na quarta-feira (13), o fechamento da unidade do Imbuí, que funcionará até o dia 24 de maio, o restaurante vai inaugurar um novo espaço dentro do Shopping da Bahia no próximo semestre.

O sócio do estabelecimento, Angelo David, informou ao Alô Alô Bahia que a mudança faz parte de um processo de reposicionamento da marca, que pretende apostar em unidades instaladas em shopping centers. A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em setembro.

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De acordo com o empresário, a proposta é oferecer uma experiência com mais conforto, segurança e estrutura para os clientes.