Após fechamento no Imbuí, Boteco do Caranguejo vai inaugurar restaurante em shopping de Salvador

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Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:54
O Boteco do Caranguejo vai entrar em uma nova fase de expansão da marca em Salvador. Após confirmar, na quarta-feira (13), o fechamento da unidade do Imbuí, que funcionará até o dia 24 de maio, o restaurante vai inaugurar um novo espaço dentro do Shopping da Bahia no próximo semestre.
O sócio do estabelecimento, Angelo David, informou ao Alô Alô Bahia que a mudança faz parte de um processo de reposicionamento da marca, que pretende apostar em unidades instaladas em shopping centers. A previsão é que a nova unidade seja inaugurada em setembro.
Boteco do Caranguejo
De acordo com o empresário, a proposta é oferecer uma experiência com mais conforto, segurança e estrutura para os clientes.
“Até lá, esperamos vocês para viver mais alguns momentos especiais com a gente”, publicou o Boteco do Caranguejo nas redes sociais ao anunciar o encerramento das atividades no Imbuí.