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Sete suspeitos são presos por furtar joias e relógios de luxo de corredores em Salvador

Operação apreendeu dinheiro, ouro, balanças de precisão e materiais usados na comercialização clandestina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:44

Operação Catena prende sete investigados por roubos e receptação de joias em Salvador Crédito: Divulgação PC-BA 

Sete suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em roubos de joias e relógios de luxo foram presos nesta quinta-feira (14), durante desdobramentos da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador.

Segundo as investigações, o grupo atuava principalmente na região da Barra, com foco em turistas e praticantes de atividades físicas na Avenida Oceânica e no Porto da Barra.

Confira 25 provas de corrida para fazer no mês de maio

Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução
10 de maio - Desafio Energia Petrobras - Salvador. Largada na Praça de Piatã, na Av. Octávio Mangabeira. Mais informações em: https://www.desafioenergiapetrobras.com.br/salvador/corrida-de-rua por Reprodução
10 de maio - Corrida Barra Avenida - Município de Barra. Avenida Ruy Barbosa. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/corrida-barra-avenida/ por Reprodução
10 de maio (domingo) - Circuito Sesc de Corridas - Ilhéus. Concentração da largada no estacionamento da Praça Rui Barbosa - Centro, Ilhéus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ilheus por Reprodução
10 de maio - Corra Mainha - Paulo Afonso. Mais informações em: https://corre2.com.br/eventos/corra-mainha-paulo-afonso-ba/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZnRzaARpaftleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafB0y10HfkuKI5RAA1ozFPEVQyk0S4ff25DelPo-jx_bUQGqP2ra4tFSet0jw_aem_ojo83G3gtfu2YdSXYeGQTg por Reprodução
10 de maio - Corrida Mãe Aparecida - Vitória da Conquista. Largada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jurema. Mais informações em: https://www.races.com.br/maerun por Reprodução
16 de maio - 1º Corrida Noturna de Rua Yacht - Salvador. Largada no Yacht Clube Da Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-de-rua-noturna-do-yacht por Reprodução
17 de maio - Corrida Hiperideal - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-salvador-86108 por Reprodução
17 de maio - 3ª Corrida Forma Fit - Camaçari. Largada no Condomínio Residencial Parque Arvoredo, Limoeiro. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-corrida-forma-fit por Reprodução
17 de maio - Meia Maratona de Feira - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/mara-de-feira?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnRtD_vMF1NML8F1HB8hcnWAJiS2gGhBnwlgQ4nEpKvO260vGLREpZa3F-LJ4_aem_jMb0dUKHyB7wL4BzTUZoFg&brid=YWdncwHRl1yReYC9cfSwHiwJPEC1 por Reprodução
23 de maio - Rhema Run - Vitória da Conquista. Largada na Av. Olívia Flores, Bairro Candeias. Mais informações em: https://www.races.com.br/rhemarun#:~:text=Por%20isso%2C%20a%20Rhema%20Run,alegria%20para%20toda%20a%20comunidade. por Reprodução
24 de maio - 1ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais - Salvador. Largada na Avenida da França, no Comércio. Mais informações em https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/1-corrida-do-corpo-dos-fuzileiros-navais por Reprodução
17 de maio - Borboletas Running - Porto Seguro. Local: segunda rotatória, orla Norte. Mais informações em: https://www.races.com.br/borboletasrunning2026 por Reprodução
24 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Santo Antônio de Jesus. Concentração de largada na Praça Padre Matheus. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---saj por Reprodução
24 de maio - Maratona Farol a Farol - Salvador. Chegada no Clube Espanhol (Barra). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
31 de maio - Circuito Sesc de Corridas - Paulo Afonso. Concentração para largada no Estacionamento do Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães (Av. Apolônio Sáles), bairro Centro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---paulo-afonso por Reprodução
31 de maio - Live! Run XP - Trancoso. Largada: Praça São João Batista. Mais informações em: https://www.liverun.com.br/etapa/live-experience-trancoso-2026 por Reprodução
31 de maio - Corrida de Bar em Bar (edição junina) - Cruz das Almas. Largada: Avenida Crisógno Fernandes, Centro. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/corrida-de-bar-em-bar-edicao-junina/3334703?referrer=roadrunners.run&referrer=roadrunners.run por Reprodução
30 de maio - Thiago Aquino Night Run - Feira de Santana. Largada: Aria Hall, Avenida Presidente Dutra. Mais informações em: https://eventos.inovmi.com.br/events/thiago-aquino-nigth-run#/checkout por Reprodução
31 de maio - 7ª Corrida Novo Mix - Alphaville - Camaçari. Largada: Alphaville Litoral Norte. Mais inforações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/6-corrida-novo-mix-premium-alpha-ville por Reprodução
31 de maio - Porto Seguro Track&Field Experience Villa Forma - Salvador. Local: Avenida Cardeal da Silva, 2435 - Rio Vermelho. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-164/ por Reprodução
31 de maio - Corrida Atacadão São Roque - Feira de Santana. Local: clube de Campo Dona Maria - Noide Cerqueira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sao-roque-2026-85713 por Reprodução
31 de maio - Serrinha Trail Run - Serrinha. Largada: Fazenda Paraíso. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/str-serrinha-trail-run-2026 por Reprodução
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Corrida da Luz - 10 de maio (domingo), em Salvador, com largada na Praça Nossa Senhora da Luz, Pituba. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/2-corrida-da-luz por Reprodução

Entre os presos, dois homens, de 32 e 23 anos, foram localizados nos bairros de Nazaré e Campinas de Pirajá. De acordo com a polícia, eles atuavam diretamente na execução dos roubos.

Outros quatro suspeitos, de 27, 29, 32 e 42 anos, foram presos nos bairros do Pelourinho, Tororó, Politeama de Baixo e São Tomé de Paripe, investigados por receptação das joias e objetos roubados. Um outro mandado de prisão também foi cumprido no sistema prisional.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam mais de R$ 20 mil em espécie, joias, reagentes e pedras utilizados para teste de ouro, agendas com anotações relacionadas à comercialização dos materiais, sacos para armazenamento das joias e balanças de precisão.

As investigações conduzidas pela 14ª Delegacia Territorial da Barra identificaram uma associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre executores dos roubos, receptadores e responsáveis pela negociação clandestina dos objetos.

De acordo com a polícia, os suspeitos monitoravam vítimas utilizando pontos estratégicos de observação, aplicativos de mensagens e rotas de fuga previamente definidas. O foco principal do grupo era o roubo de correntes de ouro e relógios esportivos de alto padrão.

Tags:

Furto Polícia

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