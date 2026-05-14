Sete suspeitos são presos por furtar joias e relógios de luxo de corredores em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:44
Sete suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em roubos de joias e relógios de luxo foram presos nesta quinta-feira (14), durante desdobramentos da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador.
Segundo as investigações, o grupo atuava principalmente na região da Barra, com foco em turistas e praticantes de atividades físicas na Avenida Oceânica e no Porto da Barra.
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Entre os presos, dois homens, de 32 e 23 anos, foram localizados nos bairros de Nazaré e Campinas de Pirajá. De acordo com a polícia, eles atuavam diretamente na execução dos roubos.
Outros quatro suspeitos, de 27, 29, 32 e 42 anos, foram presos nos bairros do Pelourinho, Tororó, Politeama de Baixo e São Tomé de Paripe, investigados por receptação das joias e objetos roubados. Um outro mandado de prisão também foi cumprido no sistema prisional.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam mais de R$ 20 mil em espécie, joias, reagentes e pedras utilizados para teste de ouro, agendas com anotações relacionadas à comercialização dos materiais, sacos para armazenamento das joias e balanças de precisão.
As investigações conduzidas pela 14ª Delegacia Territorial da Barra identificaram uma associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre executores dos roubos, receptadores e responsáveis pela negociação clandestina dos objetos.
De acordo com a polícia, os suspeitos monitoravam vítimas utilizando pontos estratégicos de observação, aplicativos de mensagens e rotas de fuga previamente definidas. O foco principal do grupo era o roubo de correntes de ouro e relógios esportivos de alto padrão.