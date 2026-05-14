Quadrilha suspeita de roubar esportistas na orla de Salvador é alvo de operação

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Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:41
Um grupo suspeito de roubar correntes de ouro e relógios esportivos de alto padrão na região da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira (14).
As equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros de Nazaré, Barris, Liberdade, Periperi e no entorno do Centro Histórico.
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Segundo as investigações, a organização criminosa atuava principalmente na Avenida Oceânica e no entorno do Porto da Barra, tendo como principais alvos turistas e pessoas que praticavam atividades físicas na região.
As apurações apontam que o grupo era estruturado, com divisão de tarefas entre executores dos roubos, receptadores e responsáveis pela comercialização clandestina das joias subtraídas.
De acordo com a polícia, os suspeitos monitoravam as vítimas utilizando observação em pontos estratégicos, aplicativos de mensagens e rotas de fuga previamente definidas para executar os crimes.
A operação é resultado do aprofundamento das investigações por meio de relatórios de inteligência, análise de dados, extração de dispositivos móveis e monitoramento de campo.
A ofensiva tem como objetivo desarticular toda a cadeia criminosa vinculada aos roubos, atingindo executores, intermediários e receptadores.
As ordens judiciais foram expedidas durante investigação conduzida pela 14ª Delegacia Territorial da Barra, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).