INVESTIGAÇÃO

Quadrilha suspeita de roubar esportistas na orla de Salvador é alvo de operação

Grupo roubava joias e relógios de luxo em regiões como a Barra

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:41

Ação da Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por crimes patrimoniais na região turística de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um grupo suspeito de roubar correntes de ouro e relógios esportivos de alto padrão na região da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira (14).

As equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros de Nazaré, Barris, Liberdade, Periperi e no entorno do Centro Histórico.

Confira 25 provas de corrida para fazer no mês de maio 1 de 23

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava principalmente na Avenida Oceânica e no entorno do Porto da Barra, tendo como principais alvos turistas e pessoas que praticavam atividades físicas na região.

As apurações apontam que o grupo era estruturado, com divisão de tarefas entre executores dos roubos, receptadores e responsáveis pela comercialização clandestina das joias subtraídas.

De acordo com a polícia, os suspeitos monitoravam as vítimas utilizando observação em pontos estratégicos, aplicativos de mensagens e rotas de fuga previamente definidas para executar os crimes.

A operação é resultado do aprofundamento das investigações por meio de relatórios de inteligência, análise de dados, extração de dispositivos móveis e monitoramento de campo.

A ofensiva tem como objetivo desarticular toda a cadeia criminosa vinculada aos roubos, atingindo executores, intermediários e receptadores.