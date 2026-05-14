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'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, marcou 14,5 °C nesta quarta-feira (13).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Barreiras, com 16,3 °C e Luís Eduardo Magalhães com 16,5 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.