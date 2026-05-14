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'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:00

Correntina
Correntina Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, marcou 14,5 °C nesta quarta-feira (13).

Correntina

Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
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Correntina por Reprodução

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Barreiras, com 16,3 °C e Luís Eduardo Magalhães com 16,5 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.

Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.

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