'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, marcou 14,5 °C nesta quarta-feira (13).
Correntina
Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Barreiras, com 16,3 °C e Luís Eduardo Magalhães com 16,5 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.
Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.