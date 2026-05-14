ALMOÇO E JANTA

Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados; confira opções

Edição começa nesta quinta-feira (14) em mais de 100 restaurantes da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:49

Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados Crédito: Divulgação

As opções do cardápio do Salvador Restaurant Week 2026 foram divulgadas. A 27ª edição do evento começa nesta quinta-feira (14), trazendo menus com entrada, prato principal e sobremesa que variam entre R$ 59,90 e R$ 119. Há opções para almoço e jantar.

Os valores do Menu RW Tradicional são de R$ 59,90 por pessoa no almoço e R$ 74,90 no jantar. Já o Menu Plus sai por R$ 73,90 (almoço) e R$ 94,90 (jantar), enquanto o Menu Premium será vendido por R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

Alguns dos restaurantes que participam da iniciativa são Amado, no Salvador Shopping, Almacen Pepe, Alfredo'Ro, Barravento, Chez Bernard, Di Liana, Lafayette, Mamma Jamma e Principote.

Veja algumas das principais opções