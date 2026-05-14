Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados; confira opções

Edição começa nesta quinta-feira (14) em mais de 100 restaurantes da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:49

Com vista para a Baía de Todos os Santos, casa onde morou Bernard Goethals abriga por 60 anos, o restaurante especializado em cozinha francesa que leva o mesmo nome do chef
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados Crédito: Divulgação

As opções do cardápio do Salvador Restaurant Week 2026 foram divulgadas. A 27ª edição do evento começa nesta quinta-feira (14), trazendo menus com entrada, prato principal e sobremesa que variam entre R$ 59,90 e R$ 119. Há opções para almoço e jantar.

Os valores do Menu RW Tradicional são de R$ 59,90 por pessoa no almoço e R$ 74,90 no jantar. Já o Menu Plus sai por R$ 73,90 (almoço) e R$ 94,90 (jantar), enquanto o Menu Premium será vendido por R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

Alguns dos restaurantes que participam da iniciativa são Amado, no Salvador Shopping, Almacen Pepe, Alfredo'Ro, Barravento, Chez Bernard, Di Liana, Lafayette, Mamma Jamma e Principote.

Veja algumas das principais opções

Preços e opções do Salvador Restaurant Week 2026

Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela
1 de 28
Menus do Salvador Restaurant Week 2026 por Captura de tela

Tags:

Salvador Restaurant Week 2026

Mais recentes

Imagem - MP pede suspensão de shows com cachês 'superfaturados' de R$ 450 mil em cidade da Bahia

MP pede suspensão de shows com cachês 'superfaturados' de R$ 450 mil em cidade da Bahia
Imagem - Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães
Imagem - 'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste

'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste