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Rifeiro é morto a tiros em emboscada na frente de condomínio em Salvador

Caso foi registrado na Avenida Aliomar Baleeiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:39

Rifeiro foi morto a tiros em Salvador
Rifeiro foi morto a tiros em Salvador Crédito: Reprodução

Conhecido pela atuação com rifas divulgadas nas redes sociais, William Rafael Bacelar da Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (13), na Avenida Aliomar Baleeiro, nas proximidades do bairro de São Marcos. O crime aconteceu em frente ao Condomínio Recanto dos Pássaros e tem características de uma emboscada. 

William dirigia uma caminhonete Hilux quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo informações iniciais da ocorrência, os tiros foram efetuados pela janela do motorista. O rifeiro morreu ainda dentro do veículo. Além de trabalhar com rifas, William também atuava como compositor. Nas redes sociais, onde divulgava sorteios e cotas, acumulava quase 15 mil seguidores e era conhecido entre moradores da capital baiana pelas atividades ligadas às rifas online.

Rifeiro foi morto a tiros em Salvador

Rifeiro foi morto a tiros em Salvador por Reprodução
Rifeiro foi morto a tiros em Salvador por Reprodução
Rifeiro foi morto a tiros em Salvador por Reprodução
Rifeiro foi morto a tiros em Salvador por Reprodução
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Rifeiro foi morto a tiros em Salvador por Reprodução

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que o corpo da vítima foi encontrado no interior do carro. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto equipes da Polícia Civil realizam diligências e oitivas para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer a motivação do ataque.

A Polícia Militar informou que agentes da 50ª CIPM foram acionados pelo Cicom após denúncias de disparos de arma de fogo na região de Jardim Nova Esperança. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram William já sem sinais vitais dentro da caminhonete. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. Até o momento, ninguém foi preso.

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Tags:

Emboscada Morto A Tiros Rifeiro William Rafael

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