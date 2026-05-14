Rifeiro é morto a tiros em emboscada na frente de condomínio em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:39
Conhecido pela atuação com rifas divulgadas nas redes sociais, William Rafael Bacelar da Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (13), na Avenida Aliomar Baleeiro, nas proximidades do bairro de São Marcos. O crime aconteceu em frente ao Condomínio Recanto dos Pássaros e tem características de uma emboscada.
William dirigia uma caminhonete Hilux quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo informações iniciais da ocorrência, os tiros foram efetuados pela janela do motorista. O rifeiro morreu ainda dentro do veículo. Além de trabalhar com rifas, William também atuava como compositor. Nas redes sociais, onde divulgava sorteios e cotas, acumulava quase 15 mil seguidores e era conhecido entre moradores da capital baiana pelas atividades ligadas às rifas online.
Rifeiro foi morto a tiros em Salvador
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que o corpo da vítima foi encontrado no interior do carro. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto equipes da Polícia Civil realizam diligências e oitivas para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer a motivação do ataque.
A Polícia Militar informou que agentes da 50ª CIPM foram acionados pelo Cicom após denúncias de disparos de arma de fogo na região de Jardim Nova Esperança. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram William já sem sinais vitais dentro da caminhonete. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. Até o momento, ninguém foi preso.