CRIME

Rifeiro é morto a tiros em emboscada na frente de condomínio em Salvador

Caso foi registrado na Avenida Aliomar Baleeiro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:39

Rifeiro foi morto a tiros em Salvador Crédito: Reprodução

Conhecido pela atuação com rifas divulgadas nas redes sociais, William Rafael Bacelar da Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (13), na Avenida Aliomar Baleeiro, nas proximidades do bairro de São Marcos. O crime aconteceu em frente ao Condomínio Recanto dos Pássaros e tem características de uma emboscada.

William dirigia uma caminhonete Hilux quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo informações iniciais da ocorrência, os tiros foram efetuados pela janela do motorista. O rifeiro morreu ainda dentro do veículo. Além de trabalhar com rifas, William também atuava como compositor. Nas redes sociais, onde divulgava sorteios e cotas, acumulava quase 15 mil seguidores e era conhecido entre moradores da capital baiana pelas atividades ligadas às rifas online.

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O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que o corpo da vítima foi encontrado no interior do carro. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto equipes da Polícia Civil realizam diligências e oitivas para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer a motivação do ataque.