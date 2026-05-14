Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:02
A mulher que morreu após presenciar a filha passando mal dentro de uma loja no centro do Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, havia viajado para a cidade para passar o Dia das Mães ao lado da família. A informação foi confirmada por parentes das vítimas ao g1.
Maria Helena Costa, 67 anos, saiu de Pindobaçu, município vizinho, no último sábado (9), para visitar os familiares. Na segunda-feira (12), ela foi até o centro da cidade e decidiu passar na loja onde a filha, Juliana da Costa Pereira, de 42 anos, trabalhava.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a visita, Juliana começou a passar mal dentro do estabelecimento. Ao presenciar a situação, Maria Helena também teve um mal-estar repentino. As duas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiram.
Os corpos foram sepultados na terça-feira (13). Segundo familiares, mãe e filha teriam sofrido infarto. Maria Helena já havia enfrentado um problema cardíaco anteriormente e sobreviveu na ocasião. Já Juliana tinha relatado dores no peito semanas antes da tragédia.
A família também informou que o pai de Juliana morreu em 2023 após sofrer um infarto. A doença ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo provocada, geralmente, por um coágulo.
O caso continua sendo apurado pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Conforme a Polícia Civil, não foram encontrados indícios de crime.