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Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

Maria Helena chegou a Senhor do Bonfim no fim de semana para comemorar a data com a família

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:02

Juliana da Costa Pereira e Maria Helena Costa
Juliana da Costa Pereira e Maria Helena Costa Crédito: Reprodução

A mulher que morreu após presenciar a filha passando mal dentro de uma loja no centro do Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, havia viajado para a cidade para passar o Dia das Mães ao lado da família. A informação foi confirmada por parentes das vítimas ao g1.

Maria Helena Costa, 67 anos, saiu de Pindobaçu, município vizinho, no último sábado (9), para visitar os familiares. Na segunda-feira (12), ela foi até o centro da cidade e decidiu passar na loja onde a filha, Juliana da Costa Pereira, de 42 anos, trabalhava.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
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Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante a visita, Juliana começou a passar mal dentro do estabelecimento. Ao presenciar a situação, Maria Helena também teve um mal-estar repentino. As duas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiram.

Os corpos foram sepultados na terça-feira (13). Segundo familiares, mãe e filha teriam sofrido infarto. Maria Helena já havia enfrentado um problema cardíaco anteriormente e sobreviveu na ocasião. Já Juliana tinha relatado dores no peito semanas antes da tragédia.

A família também informou que o pai de Juliana morreu em 2023 após sofrer um infarto. A doença ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo provocada, geralmente, por um coágulo.

O caso continua sendo apurado pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Conforme a Polícia Civil, não foram encontrados indícios de crime.

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