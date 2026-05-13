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Jovem de 21 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa na Bahia

Corpo apresentava marcas de estrangulamento, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:26

Ingrid Santos Moreira
Ingrid Santos Moreira Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos, identificada como Ingrid Santos Moreira, foi encontrada morta dentro de uma residência no município de Iaçu, no interior da Bahia, na terça-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar, familiares acionaram as equipes após passarem dias sem conseguir contato com Ingrid, vista pela última vez no domingo (10). Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a jovem já em estado de decomposição.

Jovem foi achada morta em casa

Ingrid Santos Moreira por Reprodução
Ingrid Santos Moreira por Reprodução
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Ingrid Santos Moreira por Reprodução

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) constataram marcas de estrangulamento no corpo da vítima durante os primeiros levantamentos realizados no local.

Segundo a TV Bahia, o principal suspeito do crime é o ex-namorado de Ingrid. Eles afirmaram que a jovem já havia denunciado o homem anteriormente por ameaças e agressões.

Em nota, a Prefeitura de Iaçu lamentou a morte da jovem, que trabalhava em uma das secretarias municipais. "Em razão do luto, informamos que a secretaria não estará funcionando. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento".

O suspeito não foi preso até o momento. 

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