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Barradão ganhará nova via de acesso para a Copa do Mundo Feminina, anuncia Bruno Reis

Projeto da nova arena foi apresentado nesta quarta-feira (13), quando o Esporte Clube Vitória completa 127 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:50

Apresentação do projeto da Arena Barradão
Apresentação do projeto da Arena Barradão Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O estádio do Barradão, localizado no bairro de Canabrava, em Salvador, terá uma nova via de acesso. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a divulgação do projeto de modernização da arena, nesta quarta-feira (13), quando o Esporte Clube Vitória completa 127 anos. De acordo com o gestor municipal, a construção do acesso é uma exigência da Fifa para que o estádio receba delegações para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem. 

"A via de acesso ao Barradão é o que vai garantir que o estádio, em 2027, seja sede para receber as seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina. Hoje foi realizada uma reunião com a Fifa para tratar disso. Foi uma das exigências, que tivesse esse acesso exclusivo para as atletas, e estamos viabilizando", detalhou Bruno Reis. 

Novo projeto foi apresentado

Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS
Projeto da Arena Barradão foi apresentado por Betto Jr. / Secom PMS
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Apresentação do projeto da Arena Barradão por Betto Jr. / Secom PMS

O Barradão foi um dos estádios brasileiros escolhidos pela Fifa para ser centros de treinamento das seleções na Copa do Mundo Feminina. O torneio será disputado entre 24 de junho e 25 de julho no Brasil. 

Outros anúncios relacionados ao projeto da Arena Barradão foram divulgados nesta quarta-feira (13). Durante o encontro, o clube apresentou à Prefeitura as certidões e documentos necessários para obtenção dos alvarás e licenças municipais que permitirão o andamento do projeto.

Na apresentação técnica, o consórcio detalhou aspectos operacionais, estruturais e conceituais da futura Arena Barradão, que promete transformar o estádio em um complexo multiuso voltado não apenas ao futebol, mas também a shows e eventos corporativos.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores

Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação
Maracanã (Flamengo e Fluminense) - 12 por Daniel Basil/Portal da Copa
Vila Belmiro (Santos) – 11 por Fábio Maradei I Santos FC
Alfredo Jaconi (Juventude) – 9 por Divulgação
Ilha do Retiro (Sport) – 9 por Foto: Williams Aguiar/Sport
Beira-Rio (Internacional) – 8 por Ricardo Duarte/Internacional
Nilton Santos (Botafogo) – 7 por FABIO MOTTA/Divulgação
Allianz Parque (Palmeiras) – 5 por Divulgação Palmeiras
Neo Química Arena (Corinthians) – 4 por Divulgação
São Januário (Vasco) – 5 por Divulgação
Mineirão (Cruzeiro) – 4 por Divulgação
Castelão (Ceará e Fortaleza) – 4 por Reprodução I X
Arena do Grêmio (Grêmio) – 2 por Divulgação
Morumbi (São Paulo) – 2 por Shutterstock
Cícero de Souza Marques (RB Bragantino) – 1 por Divulgação
José Maria de Campos Maia (Mirassol) – 1 por Divulgação
Barradão (Vitória) – 1 por Divulgação
Arena MRV (Atlético-MG) – 0 por Atlético Mineiro/Divulgação
1 de 18
Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação

O projeto prevê investimento de R$ 460 milhões e capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores em partidas de futebol. Em grandes eventos, o espaço poderá receber até 60 mil pessoas. Entre as novidades apresentadas para a Arena Barradão estão 122 camarotes corporativos, praça de alimentação, museu do clube, loja oficial, academia, tours guiados e estacionamento com 5 mil vagas.

A expectativa apresentada pelo consórcio é de que as obras gerem cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, além de aproximadamente 4 mil postos de trabalho durante a operação da arena.

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