SALVADOR

Barradão ganhará nova via de acesso para a Copa do Mundo Feminina, anuncia Bruno Reis

Projeto da nova arena foi apresentado nesta quarta-feira (13), quando o Esporte Clube Vitória completa 127 anos

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:50

Apresentação do projeto da Arena Barradão Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O estádio do Barradão, localizado no bairro de Canabrava, em Salvador, terá uma nova via de acesso. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a divulgação do projeto de modernização da arena, nesta quarta-feira (13), quando o Esporte Clube Vitória completa 127 anos. De acordo com o gestor municipal, a construção do acesso é uma exigência da Fifa para que o estádio receba delegações para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem.

"A via de acesso ao Barradão é o que vai garantir que o estádio, em 2027, seja sede para receber as seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina. Hoje foi realizada uma reunião com a Fifa para tratar disso. Foi uma das exigências, que tivesse esse acesso exclusivo para as atletas, e estamos viabilizando", detalhou Bruno Reis.

Novo projeto foi apresentado 1 de 8

O Barradão foi um dos estádios brasileiros escolhidos pela Fifa para ser centros de treinamento das seleções na Copa do Mundo Feminina. O torneio será disputado entre 24 de junho e 25 de julho no Brasil.

Outros anúncios relacionados ao projeto da Arena Barradão foram divulgados nesta quarta-feira (13). Durante o encontro, o clube apresentou à Prefeitura as certidões e documentos necessários para obtenção dos alvarás e licenças municipais que permitirão o andamento do projeto.

Na apresentação técnica, o consórcio detalhou aspectos operacionais, estruturais e conceituais da futura Arena Barradão, que promete transformar o estádio em um complexo multiuso voltado não apenas ao futebol, mas também a shows e eventos corporativos.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores 1 de 18

O projeto prevê investimento de R$ 460 milhões e capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores em partidas de futebol. Em grandes eventos, o espaço poderá receber até 60 mil pessoas. Entre as novidades apresentadas para a Arena Barradão estão 122 camarotes corporativos, praça de alimentação, museu do clube, loja oficial, academia, tours guiados e estacionamento com 5 mil vagas.