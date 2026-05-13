FUTEBOL

Camarotes, museu e shows para até 60 mil pessoas: Vitória apresenta projeto da Arena Barradão

Nova arena multiuso em Salvador terá investimento de R$ 460 milhões, camarotes corporativos e sistema integrado

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:49

Projeto da Arena Barradão foi apresentado Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O projeto da Arena Barradão deu mais um passo nesta quarta-feira (13). No dia em que o Esporte Clube Vitória completou 127 anos, a diretoria rubro-negra se reuniu com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Palácio Thomé de Souza, para formalizar o pedido de autorização das obras do novo equipamento esportivo, em Canabrava.

Durante o encontro, o clube apresentou à Prefeitura as certidões e documentos necessários para obtenção dos alvarás e licenças municipais que permitirão o andamento do projeto. Participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, além de integrantes da gestão municipal e representantes da SD Arenas, consórcio responsável pelo empreendimento.

Na apresentação técnica, o consórcio detalhou aspectos operacionais, estruturais e conceituais da futura Arena Barradão, que promete transformar o estádio em um complexo multiuso voltado não apenas ao futebol, mas também a shows e eventos corporativos.

Novo projeto foi apresentado 1 de 8

Para o presidente do Vitória, a modernização representa a realização de um antigo desejo da torcida rubro-negra, sem descaracterizar a identidade histórica do Barradão.

“Sou frequentador do Barradão desde o início. Eu sei o tanto de chuva e de sol que tomei na cabeça. Ninguém está querendo tirar a originalidade do Barradão. O Barradão vai continuar mágico, como sempre foi, mas precisava ter uma qualificação. Precisava receber as pessoas melhor, receber o torcedor melhor”, declarou Fábio Mota.

De acordo com o dirigente, a primeira etapa da obra será o fechamento do anel do estádio, o que permitirá que o Vitória continue mandando jogos no local por cerca de um ano após o início das intervenções.

“Daqui sai a licença ambiental, o alvará, o impacto de vizinhança, a questão da análise arquitetônica. Por isso estamos aqui hoje, nesse sentido. Correndo tudo bem e tendo o aval da Prefeitura, o próximo passo é a gente assinar o contrato da Arena Barradão”, explicou.

Segundo Bruno Reis, a nova arena deve impulsionar a economia da capital baiana e ampliar a capacidade de Salvador para receber grandes atrações nacionais e internacionais.

“Vamos ter uma nova grande arena multiuso em nossa cidade, para receber tanto competições esportivas, como também eventos corporativos ou shows nacionais e internacionais. A cidade vem crescendo muito e um equipamento como esse vai ajudar a impulsionar ainda mais a nossa economia”, afirmou o prefeito.

A expectativa apresentada pelo consórcio é de que as obras gerem cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, além de aproximadamente 4 mil postos de trabalho durante a operação da arena.

Detalhes do projeto

O projeto prevê investimento de R$ 460 milhões e capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores em partidas de futebol. Em grandes eventos, o espaço poderá receber até 60 mil pessoas.

Entre as novidades apresentadas para a Arena Barradão estão 122 camarotes corporativos, praça de alimentação, museu do clube, loja oficial, academia, tours guiados e estacionamento com 5 mil vagas.

Outro diferencial destacado pelo consórcio é o sistema operacional integrado. Segundo Danilo Carvalho, da SD Plan, o público poderá utilizar uma plataforma unificada para estacionamento, alimentação, bebidas, ingressos e serviços da arena.

“A gente vai integralizar para o torcedor do Vitória o estacionamento, alimentos e bebidas, compra de ticket, a loja da arena, enfim, vai ser tudo integralizado, em uma operação muito moderna dentro de um sistema”, afirmou.

Ainda conforme os responsáveis pelo projeto, a estimativa é de que a Arena Barradão atraia até 500 mil pessoas por ano para Salvador com eventos esportivos e culturais. A previsão de movimentação financeira é de R$ 1 bilhão.

Representando a SD Arenas, Leonardo Carvalho afirmou que o equipamento pretende se tornar referência nacional e na América Latina. “Não é mais uma arena qualquer; será uma casa mais moderna para o torcedor rubro-negro e uma arena realmente diferenciada em termos operacionais”, disse.

Melhorias em Canabrava

O prefeito também destacou intervenções previstas para a região de Canabrava. Segundo ele, a área receberá o Parque Socioambiental de Canabrava, cujo estacionamento já foi concluído pela Prefeitura.