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Craque de futebol casado com ex-vendedora constrói megamansão de R$ 145 milhões em área de luxo

Imóvel que pode virar o mais caro de Portugal

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:02

Mansão fica em Cascais Crédito: Reprodução

Avaliada em cerca de 25 milhões de euros - aproximadamente R$ 145 milhões -, a nova casa do craque Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez já é considerada uma das propriedades mais luxuosas de Portugal. O imóvel está em fase final de construção na Quinta da Marinha, área reservada de Cascais conhecida pelas residências de alto padrão e pela privacidade.

A mansão ocupa um terreno de três hectares e terá cerca de 5 mil metros quadrados de área construída. O projeto aposta em arquitetura moderna, ambientes amplos e integração com a paisagem litorânea da região.

Entre os espaços planejados para a residência estão academia, spa, cinema privativo, jardins extensos e piscinas interna e externa. As áreas da casa foram desenhadas para aproveitar a vista para o Oceano Atlântico e oferecer conforto à família do jogador.

As mansões de CR7 1 de 10

Além do luxo já conhecido, a residência também deve ter garagem com espaço para dezenas de carros da coleção do jogador, quadra de tênis e uma piscina de vidro com passagem inferior. Segundo veículos europeus, o imóvel ainda recebeu acabamentos em mármore italiano, torneiras banhadas a ouro e até um mural exclusivo produzido pela marca Louis Vuitton para o casal.

A construção se arrasta há mais de três anos e, de acordo com publicações portuguesas, o custo final da obra teria ultrapassado as estimativas iniciais. O projeto foi pensado para garantir máxima privacidade à família em uma das áreas mais restritas e valorizadas de Cascais, região considerada um dos endereços mais luxuosos de Portugal.

A chegada do casal reforça o prestígio da região no mercado imobiliário europeu. A cidade portuguesa, localizada a cerca de 30 minutos de Lisboa, é um dos destinos mais valorizados do país.

Casal está junto há 10 anos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016. Antes da fama internacional, a influenciadora trabalhou como babá, camareira e também como vendedora em uma loja de luxo em Madri.

Segundo Georgina contou em um documentário da Netflix, o primeiro encontro aconteceu justamente durante um turno de trabalho. Ela afirmou ter ficado “paralisada” ao ver o atleta pela primeira vez e o descreveu como uma “figura de dois metros de altura impressionante”.