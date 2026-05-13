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Craque de futebol casado com ex-vendedora constrói megamansão de R$ 145 milhões em área de luxo

Imóvel que pode virar o mais caro de Portugal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:02

Mansão fica em Cascais
Mansão fica em Cascais Crédito: Reprodução

Avaliada em cerca de 25 milhões de euros - aproximadamente R$ 145 milhões -, a nova casa do craque Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez já é considerada uma das propriedades mais luxuosas de Portugal. O imóvel está em fase final de construção na Quinta da Marinha, área reservada de Cascais conhecida pelas residências de alto padrão e pela privacidade.

A mansão ocupa um terreno de três hectares e terá cerca de 5 mil metros quadrados de área construída. O projeto aposta em arquitetura moderna, ambientes amplos e integração com a paisagem litorânea da região.

Entre os espaços planejados para a residência estão academia, spa, cinema privativo, jardins extensos e piscinas interna e externa. As áreas da casa foram desenhadas para aproveitar a vista para o Oceano Atlântico e oferecer conforto à família do jogador.

As mansões de CR7

Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução
Mansão em Marbella por Reprodução
Cobertura em Lisboa por Reprodução
A ilha de Nujuma, na cosa da Arábia Saudita por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
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Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução

Além do luxo já conhecido, a residência também deve ter garagem com espaço para dezenas de carros da coleção do jogador, quadra de tênis e uma piscina de vidro com passagem inferior. Segundo veículos europeus, o imóvel ainda recebeu acabamentos em mármore italiano, torneiras banhadas a ouro e até um mural exclusivo produzido pela marca Louis Vuitton para o casal.

A construção se arrasta há mais de três anos e, de acordo com publicações portuguesas, o custo final da obra teria ultrapassado as estimativas iniciais. O projeto foi pensado para garantir máxima privacidade à família em uma das áreas mais restritas e valorizadas de Cascais, região considerada um dos endereços mais luxuosos de Portugal.

A chegada do casal reforça o prestígio da região no mercado imobiliário europeu. A cidade portuguesa, localizada a cerca de 30 minutos de Lisboa, é um dos destinos mais valorizados do país.

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Casal está junto há 10 anos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016. Antes da fama internacional, a influenciadora trabalhou como babá, camareira e também como vendedora em uma loja de luxo em Madri.

Segundo Georgina contou em um documentário da Netflix, o primeiro encontro aconteceu justamente durante um turno de trabalho. Ela afirmou ter ficado “paralisada” ao ver o atleta pela primeira vez e o descreveu como uma “figura de dois metros de altura impressionante”.

A aproximação entre os dois começou de forma descontraída com a participação de Cristiano Ronaldo Júnior, filho do jogador. O episódio marcou o início do relacionamento do casal.

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Cristiano Ronaldo Cr7

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