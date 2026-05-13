ENTREVISTA

Ancelotti abre caminho para convocação de Neymar na Copa do Mundo: “Depende só dele”

Treinador afirmou que talento do camisa 10 “está fora de discussão”

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:01

Neymar retorna à Seleção Brasileira após se recuperar de lesão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 depende apenas das condições físicas do atacante. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o treinador da seleção brasileira disse que o camisa 10 do Santos não disputa vaga diretamente com outros jogadores e que o talento dele nunca esteve em debate.

“A convocação do Neymar depende só dele. Tudo depende do que o jogador mostra dentro de campo. Isso é um critério muito claro. Não é só para o Neymar. Mas você precisa avaliar o talento e o aspecto físico. Tem jogador, que você tem de avaliar os dois aspectos. Mas para Neymar a gente avalia só o aspecto físico porque o talento está fora de discussão. Depende só dele, não de mim”, afirmou o treinador.

Neymar 1 de 11

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 79 gols, Neymar não veste a camisa do Brasil desde outubro de 2023. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa. Mesmo afastado por longo período, o atacante apareceu na pré-lista de 55 jogadores enviada pela CBF à Fifa.

A convocação definitiva para o Mundial será divulgada no dia 18 de maio, quando Ancelotti anunciará os 26 nomes que disputarão a competição. Além de Neymar, outro veterano citado pelo treinador foi Thiago Silva. Aos 41 anos, o zagueiro, que havia anunciado aposentadoria da Seleção após a Copa de 2022, voltou a ficar à disposição e pode reaparecer no grupo brasileiro.

Ancelotti também indicou que pretende reduzir a dependência da Seleção em torno de uma única estrela, algo que marcou o Brasil nas últimas Copas do Mundo. Nem mesmo Vinicius Júnior, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, foi tratado pelo treinador como um atleta “intocável” dentro do elenco.