Ancelotti abre caminho para convocação de Neymar na Copa do Mundo: “Depende só dele”

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:01
O técnico Carlo Ancelotti afirmou que a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 depende apenas das condições físicas do atacante. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o treinador da seleção brasileira disse que o camisa 10 do Santos não disputa vaga diretamente com outros jogadores e que o talento dele nunca esteve em debate.
“A convocação do Neymar depende só dele. Tudo depende do que o jogador mostra dentro de campo. Isso é um critério muito claro. Não é só para o Neymar. Mas você precisa avaliar o talento e o aspecto físico. Tem jogador, que você tem de avaliar os dois aspectos. Mas para Neymar a gente avalia só o aspecto físico porque o talento está fora de discussão. Depende só dele, não de mim”, afirmou o treinador.
Neymar
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 79 gols, Neymar não veste a camisa do Brasil desde outubro de 2023. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa. Mesmo afastado por longo período, o atacante apareceu na pré-lista de 55 jogadores enviada pela CBF à Fifa.
A convocação definitiva para o Mundial será divulgada no dia 18 de maio, quando Ancelotti anunciará os 26 nomes que disputarão a competição. Além de Neymar, outro veterano citado pelo treinador foi Thiago Silva. Aos 41 anos, o zagueiro, que havia anunciado aposentadoria da Seleção após a Copa de 2022, voltou a ficar à disposição e pode reaparecer no grupo brasileiro.
Ancelotti também indicou que pretende reduzir a dependência da Seleção em torno de uma única estrela, algo que marcou o Brasil nas últimas Copas do Mundo. Nem mesmo Vinicius Júnior, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, foi tratado pelo treinador como um atleta “intocável” dentro do elenco.
Mansão de Neymar