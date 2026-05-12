FUTEBOL

Após lesão grave, artilheiro da Seleção Brasileira fica fora da Copa do Mundo

Joia brasileira sofreu lesão em abril, descartou cirurgia e acabou fora dos planos

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 12:00

Estevão pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O atacante Estêvão não vai disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira. O jogador ficou fora da pré-lista com 55 nomes enviada pela CBF à Fifa nesta segunda-feira (11), etapa que antecede a convocação final do técnico Carlo Ancelotti, marcada para o próximo dia 18 de maio. A informação é da TNT Sports.

O camisa 41 do Chelsea se recupera de uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita, sofrida em abril, durante partida contra o Manchester United pela Premier League. Internamente, a avaliação foi de que o jogador não conseguiria estar apto fisicamente a tempo do Mundial.

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Na tentativa de acelerar o retorno, Estêvão abriu mão de um procedimento cirúrgico e veio ao Brasil para realizar tratamento conservador. Mesmo assim, após nova análise do departamento médico da CBF, o entendimento foi de que ele não teria condições de atuar na competição.

A ausência chama atenção porque o atacante vinha em alta com Carlo Ancelotti. Em cinco partidas como titular sob comando do treinador italiano, marcou cinco gols e terminou como artilheiro da Seleção na atual passagem do técnico.