Emprego dos sonhos? Emissora abre vaga de R$ 246 mil para assistir a todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

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Carol Neves
Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:39
Uma vaga temporária divulgada pela FOX Sports em parceria com a FOX One e a Indeed virou assunto nas redes sociais ao unir futebol e uma remuneração considerada fora do comum. O anúncio promete pagamento de US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) para uma pessoa acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo de 2026.
A oportunidade foi apresentada oficialmente em comunicado publicado pela FOX Sports em 6 de maio . O profissional escolhido ocupará o cargo de “FOX One Chief World Cup Watcher” e terá a missão de assistir às 104 partidas do torneio ao longo de 39 dias, entre 11 de junho e 19 de julho.
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O que mais chamou atenção inicialmente foi a ideia de “ganhar dinheiro para assistir futebol”. Porém, a rotina descrita pela empresa está longe de ser apenas lazer. O selecionado deverá acompanhar todos os jogos em um espaço temático montado no centro da Times Square, em Nova York, enquanto interage com o público e produz conteúdo para redes sociais durante a competição.
A vaga rapidamente ganhou repercussão internacional e passou a circular em sites especializados e plataformas sociais como um possível “emprego dos sonhos”.
Apesar da brincadeira, o trabalho deve ser intenso. O torneio terá 48 seleções, número superior às edições anteriores, além de um calendário recorde com 104 partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá. A expansão da competição aumenta significativamente o ritmo da cobertura esportiva e exige monitoramento praticamente contínuo dos jogos.
Embora parte das publicações nas redes tenha tratado a vaga como um trabalho remoto, a função não será realizada de casa. A FOX informou que o profissional ficará instalado em um ambiente personalizado na Times Square, acompanhando toda a programação transmitida pela emissora em 4K.
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Além de assistir às partidas, a pessoa escolhida precisará registrar observações, acompanhar estatísticas, analisar desempenhos e identificar momentos relevantes da competição. Dependendo da dinâmica da cobertura, também poderá ser necessário monitorar reações do público e tendências nas redes sociais em tempo real.
A estratégia funcionou: a vaga se transformou em uma febre on-line e entrou na lista dos empregos mais comentados do momento.