MAIOR TORNEIO DO MUNDO

Emprego dos sonhos? Emissora abre vaga de R$ 246 mil para assistir a todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

Escolhido vai acompanhar todos os jogos do Mundial em 4K

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:39

Assistir os jogos Crédito: Reprodução

Uma vaga temporária divulgada pela FOX Sports em parceria com a FOX One e a Indeed virou assunto nas redes sociais ao unir futebol e uma remuneração considerada fora do comum. O anúncio promete pagamento de US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) para uma pessoa acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo de 2026.

A oportunidade foi apresentada oficialmente em comunicado publicado pela FOX Sports em 6 de maio . O profissional escolhido ocupará o cargo de “FOX One Chief World Cup Watcher” e terá a missão de assistir às 104 partidas do torneio ao longo de 39 dias, entre 11 de junho e 19 de julho.

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O que mais chamou atenção inicialmente foi a ideia de “ganhar dinheiro para assistir futebol”. Porém, a rotina descrita pela empresa está longe de ser apenas lazer. O selecionado deverá acompanhar todos os jogos em um espaço temático montado no centro da Times Square, em Nova York, enquanto interage com o público e produz conteúdo para redes sociais durante a competição.

A vaga rapidamente ganhou repercussão internacional e passou a circular em sites especializados e plataformas sociais como um possível “emprego dos sonhos”.

Apesar da brincadeira, o trabalho deve ser intenso. O torneio terá 48 seleções, número superior às edições anteriores, além de um calendário recorde com 104 partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá. A expansão da competição aumenta significativamente o ritmo da cobertura esportiva e exige monitoramento praticamente contínuo dos jogos.

Embora parte das publicações nas redes tenha tratado a vaga como um trabalho remoto, a função não será realizada de casa. A FOX informou que o profissional ficará instalado em um ambiente personalizado na Times Square, acompanhando toda a programação transmitida pela emissora em 4K.

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Além de assistir às partidas, a pessoa escolhida precisará registrar observações, acompanhar estatísticas, analisar desempenhos e identificar momentos relevantes da competição. Dependendo da dinâmica da cobertura, também poderá ser necessário monitorar reações do público e tendências nas redes sociais em tempo real.