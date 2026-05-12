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Emprego dos sonhos? Emissora abre vaga de R$ 246 mil para assistir a todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

Escolhido vai acompanhar todos os jogos do Mundial em 4K

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:39

Assistir os jogos
Assistir os jogos Crédito: Reprodução

Uma vaga temporária divulgada pela FOX Sports em parceria com a FOX One e a Indeed virou assunto nas redes sociais ao unir futebol e uma remuneração considerada fora do comum. O anúncio promete pagamento de US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) para uma pessoa acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo de 2026.

A oportunidade foi apresentada oficialmente em comunicado publicado pela FOX Sports em 6 de maio . O profissional escolhido ocupará o cargo de “FOX One Chief World Cup Watcher” e terá a missão de assistir às 104 partidas do torneio ao longo de 39 dias, entre 11 de junho e 19 de julho.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

O que mais chamou atenção inicialmente foi a ideia de “ganhar dinheiro para assistir futebol”. Porém, a rotina descrita pela empresa está longe de ser apenas lazer. O selecionado deverá acompanhar todos os jogos em um espaço temático montado no centro da Times Square, em Nova York, enquanto interage com o público e produz conteúdo para redes sociais durante a competição.

A vaga rapidamente ganhou repercussão internacional e passou a circular em sites especializados e plataformas sociais como um possível “emprego dos sonhos”. 

Apesar da brincadeira, o trabalho deve ser intenso. O torneio terá 48 seleções, número superior às edições anteriores, além de um calendário recorde com 104 partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá. A expansão da competição aumenta significativamente o ritmo da cobertura esportiva e exige monitoramento praticamente contínuo dos jogos.

Embora parte das publicações nas redes tenha tratado a vaga como um trabalho remoto, a função não será realizada de casa. A FOX informou que o profissional ficará instalado em um ambiente personalizado na Times Square, acompanhando toda a programação transmitida pela emissora em 4K.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo

Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966) - Bicampeã mundial, a Itália foi eliminada pela estreante Coreia do Norte na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Os norte-coreanos ainda quase fizeram outra zebra nas quartas, mas perderam para Portugal após abrirem 3x0. por Divulgação/FIFA
Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982) - Logo em sua primeira partida em Copas, a Argélia derrotou a bicampeã Alemanha Ocidental na estreia do Mundial de 1982. Apesar da vitória histórica, os argelinos acabaram eliminados na fase de grupos, enquanto os alemães chegaram até a final. por Divulgação/FIFA
Argentina 0 x 1 Camarões (1990) - Atual campeã e liderada por Diego Maradona, a Argentina caiu diante de Camarões na partida inaugural da Copa de 1990. Em apenas sua segunda participação em Mundiais, os camaroneses avançaram até as quartas, enquanto os argentinos se recuperaram e terminaram com o vice-campeonato. por Divulgação/FIFA
Brasil 1 x 2 Noruega (1998) - Já classificado, o Brasil foi surpreendido pela Noruega na última rodada da fase de grupos da Copa de 1998. A vitória garantiu aos noruegueses apenas a segunda classificação de sua história às oitavas, enquanto os brasileiros seguiram até a final do torneio. por Divulgação/FIFA
França 0 x 1 Senegal (2002) - Na abertura da Copa de 2002, a atual campeã mundial França foi surpreendida por Senegal, que fazia sua estreia em Mundiais. Mesmo sem Zidane, os franceses eram favoritos absolutos, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos, enquanto os africanos chegaram até as quartas de final. por Divulgação/FIFA
Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002) - Com um elenco estrelado, a Itália caiu para a anfitriã Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa de 2002. Foi a primeira vez que os sul-coreanos avançaram ao mata-mata, e a campanha terminou com um histórico quarto lugar. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) - Apontada como azarã do “grupo da morte”, a Costa Rica surpreendeu novamente ao derrotar a Itália na segunda rodada. O resultado ajudou a eliminar os italianos ainda na fase de grupos, enquanto os costarriquenhos fizeram a melhor campanha de sua história, chegando às quartas de final. por Divulgação/FIFA
Alemanha 1 x 2 Coreia do Sul (2018) - Atual campeã mundial, a Alemanha precisava vencer na última rodada da fase de grupos da Copa de 2018, mas acabou derrotada pela Coreia do Sul. A eliminação precoce confirmou a “maldição do campeão” e marcou a pior campanha alemã em Mundiais desde 1938. por Divulgação/FIFA
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) - Uma das maiores favoritas ao título no Qatar, a Argentina abriu o placar com Messi, mas sofreu uma virada histórica da Arábia Saudita na estreia. O resultado foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas — embora os argentinos tenham reagido e conquistado o título mundial. por Divulgação/FIFA
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Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA

Além de assistir às partidas, a pessoa escolhida precisará registrar observações, acompanhar estatísticas, analisar desempenhos e identificar momentos relevantes da competição. Dependendo da dinâmica da cobertura, também poderá ser necessário monitorar reações do público e tendências nas redes sociais em tempo real.

A estratégia funcionou: a vaga se transformou em uma febre on-line e entrou na lista dos empregos mais comentados do momento. 

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