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Com Bahia e Vitória de olho, Brasileirão 'empaca' com três pontos de diferença do 7º para o Z-4

Esquadrão tem cinco pontos para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, enquanto Leão tem dois

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados
Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

Quando o jogo entre Cruzeiro e Fluminense for encerrado no dia 31 deste mês, o Campeonato Brasileiro pausa para a disputa da Copa do Mundo. Até lá, os times que se encontram no meio da tabela contam os dias para conseguir sair da confusão que se formou com a classificação atual do Brasileirão. Entre o 7º e o 17º colocado, apenas três pontos separam 11 equipes. Em situações parecidas, Bahia e Vitória acompanham de perto o desenrolar dos jogos para permanecer entre os 10 melhores times.

Primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 1x0 na Arena do Grêmio e deixou escapar a oportunidade de diminuir ainda mais a diferença, se mantendo com os mesmos 17 pontos. Na parte de cima da competição, o Red Bull Bragantino, com 20, perdeu para o Santos por 2x0 e continuou com a mesma pontuação.

Veja como foi o empate entre Vitória x Fluminense

Fluminense x Vitória - 15ª rodada Série A por Victor Ferreira/ECV
Fluminense x Vitória - 15ª rodada Série A por Victor Ferreira/ECV
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Fluminense x Vitória - 15ª rodada Série A por Victor Ferreira/ECV
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Fluminense x Vitória - 15ª rodada Série A por Victor Ferreira/ECV

Dentro desse “bolo”, quem olha com cuidado para baixo é o Vitória. Mesmo na 10ª posição, com 19 pontos, e em sua melhor classificação desde a Série A de 2013, os rubro-negros estão separados por apenas dois pontos do Z-4, enquanto quatro os separam do G-5.

A preocupação, no entanto, só surge caso o time baiano não faça a sua parte na competição. Enquanto o time não volta a campo pelo Brasileirão, o desempenho mostrado pela equipe nos últimos jogos foi elogiado por Jair Ventura, técnico do Vitória.

“Parabenizar esse time, quatro jogos sem perder. Pela situação que foi, a gente sai com a sensação de que poderíamos vencer hoje, mas eu gostei demais do que vi, e tenho certeza que a torcida está orgulhosa. Somamos um ponto importante, já fizemos mais pontos que todo o primeiro turno do ano passado”, disse o comandante rubro-negro após o empate contra o Fluminense.

Já o Bahia, com 22 pontos e atualmente na 6ª posição, vive um cenário mais tranquilo. No entanto, o momento de instabilidade pede que o Tricolor volte a vencer para que a equipe não caia de posição e se torne parte da confusão. A má fase, inclusive, foi um dos tópicos abordados por Rogério Ceni após a derrota para o Cruzeiro.

Veja como foi Bahia x Cruzeiro

Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
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Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
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Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB

“Acho que perdemos a confiança, os jogadores sentem a pressão pela necessidade de vencer. Treinando ou jogando o desgaste vem sempre, mas é claro que quem joga no meio de semana chega mais desgastado. Acho que erramos mais que o normal, não é fácil reverter um momento de baixa, mas precisamos sair disso o mais rápido possível”, deu o recado.

O que conta à favor da dupla Ba-Vi é o chaveamento da próxima rodada, que conta com quatro confrontos diretos dentre os times que estão pelo meio da tabela, o que garante tanto Bahia quanto Vitória terminando o próximo final de semana de fora da zona de rebaixamento. Os quatro confrontos são: Internacional x Vasco, Santos x Coritiba, Botafogo x Corinthians e Red Bull Bragantino x Vitória.

De acordo com os cálculos realizados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tem 11,1% de probabilidade de ser rebaixado, enquanto o Bahia conta com 5,1%. Em relação à possibilidade de classificação para a Copa Libertadores, o Esquadrão passa na frente com 32,3%. Já o Leão atualmente conta com 19% de probabilidade de ir para a competição internacional.

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