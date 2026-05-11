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Recorte das últimas 10 rodadas do Brasileirão mostra Vitória à frente do Bahia

Leão da Barra vive momento melhor que o Esquadrão na competição

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:51

Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Nas últimas temporadas em que Bahia e Vitória disputaram juntos a Série A do Campeonato Brasileiro, o cenário costumava ser bem diferente do atual. Enquanto o Tricolor frequentemente brigava na parte de cima da tabela por vagas em competições continentais, o Rubro-Negro lutava para escapar da zona de rebaixamento. Em 2025, porém, os rivais vivem uma realidade mais equilibrada na classificação, com o Leão demonstrando crescimento recente e o Esquadrão atravessando um momento de queda de rendimento.

Na tabela, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 22 pontos, apenas três à frente do Vitória, que aparece em décimo, com 19. E o recorte das últimas dez rodadas reforça o equilíbrio entre os clubes baianos. Nesse período, o Leão da Barra soma 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas, registrando a oitava melhor campanha da competição. Já o Esquadrão conquistou 14 pontos no mesmo intervalo, com quatro triunfos, dois empates e quatro derrotas, aparecendo logo atrás.

O Vitória poderia estar ainda mais próximo do rival na classificação. Na última rodada, a equipe rubro-negra vencia o Fluminense por 2x1 até os minutos finais, mas sofreu o empate e deixou escapar dois pontos importantes. Caso tivesse confirmado o resultado, chegaria aos 21 pontos e subiria para a sétima posição.

Tentando encerrar a sequência negativa e voltar a vencer após quatro rodadas, o Bahia volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (17), às 16h, contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada. Já o Vitória, embalado por uma sequência de quatro partidas sem derrota na temporada, enfrenta o RB Bragantino no mesmo dia, às 18h30, em Bragança Paulista.