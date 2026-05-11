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Técnico do Flamengo fala em 'pressão extra' antes de decisão contra o Vitória na Copa do Brasil

Leonardo Jardim citou a repercussão da arbitragem no jogo de ida e afirmou que time o carioca precisará de preparação psicológica para encarar o Leão em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:28

Leonardo Jardim. técnico do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O clima para o duelo decisivo entre Vitória e Flamengo, pela jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, marcado para esta quinta-feira (14), às 21h30, já começou a esquentar antes mesmo da bola rolar no Barradão. Após a vitória por 1x0 sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (10), o técnico da equipe carioca Leonardo Jardim comentou sobre o ambiente que espera encontrar em Salvador e afirmou que pretende preparar o elenco carioca também no aspecto psicológico.

Na entrevista coletiva, o treinador português citou a forte repercussão causada pela arbitragem do primeiro confronto, vencido pelo Flamengo por 2x1, no Maracanã. Na ocasião, jogadores, comissão técnica e torcida do Vitória reclamaram muito de três lances em que atletas flamenguistas poderiam ter sido expulsos, mas o árbitro Anderson Daronco optou por não aplicar cartões vermelhos. O Leão da Barra chegou a mandar uma representação formal contra a arbitragam da partida a CBF

"Temos que preparar a equipe bem. Eu já joguei uma vez contra o Vitória e senti que... o Vitória está falando de arbitragem, mas senti uma revolta e uma pressão extra. A gente tem que preparar a equipe mentalmente porque podem acontecer outras coisas além de futebol", comentou Jardim.

Relembre como foi o jogo de ida entre Vitória x Flamengo 1 de 5

Do lado do Vitória, o discurso é simplesmente de torcida por uma arbitragem justa. Após o empate em 2x2 contra o Fluminense, no último sabado (9), o técnico Jair Ventura reforçou em entrevista coletiva a insatisfação do clube baiano com os lances polêmicos não só do confronto de ida no Maracanã, mas também em outras partidas recentes do Leão da Barra.

“Contra o Flamengo vamos enfrentar o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é na nossa casa. Espero ter uma arbitragem justa. Que a gente possa fazer um grande jogo. Nem preciso chamar nossa torcida, ela sabe que precisamos dela, e quando estamos juntos a gente é capaz de fazer grandes jogos”, destacou o treinador do Rubro-negro Baiano.

Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. Caso triunfe por um gol, a decisão será nos pênaltis. O Flamengo joga pelo empate para garantir a classificação.