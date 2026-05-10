FUTEBOL

Jogador do Cruzeiro vai parar no hospital após pancada no jogo contra o Bahia

Matheus Henrique foi atingido por Everaldo e saiu do vestiário "desfalecendo" e cuspindo sangue, segundo diretor

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:56

Matheus Henrique levou pancada Crédito: Reprodução

A vitória do Cruzeiro sobre o Bahia por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, terminou acompanhada de revolta nos bastidores do clube mineiro. Após a partida, o diretor da Raposa, Bruno Spindel, criticou duramente a arbitragem e revelou preocupação com o estado de Matheus Henrique, que precisou ser levado ao hospital depois de sofrer uma cotovelada de Everaldo.

Segundo o dirigente, o meia chegou a passar mal no vestiário após o lance. “Uma entrada muito dura no Matheusinho fez com que ele fosse hospitalizado, ele estava quase desfalecendo no vestiário, foi para o hospital, cuspiu sangue, então nos deixa muito incomodados a falta de critério em alguns outros jogos", afirmou, segundo o GloboEsporte.

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Matheus Henrique deixou o campo no intervalo da partida. Depois de passar por exames, o jogador foi liberado, e o Cruzeiro informou que não houve constatação de problema grave.

As críticas do clube, porém, foram além do lance envolvendo o volante. Spindel afirmou que a diretoria considera recorrentes os erros de arbitragem contra a equipe e disse que a insatisfação já foi levada à CBF.

“O Cruzeiro está muito incomodado com os erros que vêm acontecendo de forma recorrente e da falta de critério da arbitragem. A gente vem falando com os órgãos competentes da CBF, fazendo o nosso trabalho de defender o interesse do Cruzeiro, mas a gente, nesse momento, acha que é importante deixar público nossa insatisfação e inclusive os erros que foram cometidos hoje.”

Entre as reclamações está o lance do primeiro gol da Raposa, marcado por Kauã Moraes. O assistente Bruno César marcou impedimento no momento da jogada, mas o VAR revisou a decisão e validou o gol.

Para Spindel, a arbitragem de campo não poderia ter cometido o equívoco. “O bandeira não pode cometer um erro como que foi cometido no primeiro gol, ainda que o VAR tenha corrigido o erro. É um erro crasso, próximo à linha da grande área, o bandeira bem posicionado, ele não pode cometer um erro desse nível.”