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Jogador do Cruzeiro vai parar no hospital após pancada no jogo contra o Bahia

Matheus Henrique foi atingido por Everaldo e saiu do vestiário "desfalecendo" e cuspindo sangue, segundo diretor

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:56

Matheus Henrique levou pancada
Matheus Henrique levou pancada Crédito: Reprodução

A vitória do Cruzeiro sobre o Bahia por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiroterminou acompanhada de revolta nos bastidores do clube mineiro. Após a partida, o diretor da Raposa, Bruno Spindel, criticou duramente a arbitragem e revelou preocupação com o estado de Matheus Henrique, que precisou ser levado ao hospital depois de sofrer uma cotovelada de Everaldo.

Segundo o dirigente, o meia chegou a passar mal no vestiário após o lance. “Uma entrada muito dura no Matheusinho fez com que ele fosse hospitalizado, ele estava quase desfalecendo no vestiário, foi para o hospital, cuspiu sangue, então nos deixa muito incomodados a falta de critério em alguns outros jogos", afirmou, segundo o GloboEsporte.

Veja como foi Bahia x Cruzeiro

Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
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Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
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Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB

Matheus Henrique deixou o campo no intervalo da partida. Depois de passar por exames, o jogador foi liberado, e o Cruzeiro informou que não houve constatação de problema grave.

As críticas do clube, porém, foram além do lance envolvendo o volante. Spindel afirmou que a diretoria considera recorrentes os erros de arbitragem contra a equipe e disse que a insatisfação já foi levada à CBF.

“O Cruzeiro está muito incomodado com os erros que vêm acontecendo de forma recorrente e da falta de critério da arbitragem. A gente vem falando com os órgãos competentes da CBF, fazendo o nosso trabalho de defender o interesse do Cruzeiro, mas a gente, nesse momento, acha que é importante deixar público nossa insatisfação e inclusive os erros que foram cometidos hoje.”

Entre as reclamações está o lance do primeiro gol da Raposa, marcado por Kauã Moraes. O assistente Bruno César marcou impedimento no momento da jogada, mas o VAR revisou a decisão e validou o gol.

Para Spindel, a arbitragem de campo não poderia ter cometido o equívoco. “O bandeira não pode cometer um erro como que foi cometido no primeiro gol, ainda que o VAR tenha corrigido o erro. É um erro crasso, próximo à linha da grande área, o bandeira bem posicionado, ele não pode cometer um erro desse nível.”

O dirigente ainda questionou o cartão amarelo aplicado a Otávio por retardar o reinício da partida. Na avaliação dele, há diferença de critérios em decisões semelhantes adotadas por outros árbitros.

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