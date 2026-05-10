NOVA DERROTA

Após nova derrota, Ceni reconhece queda 'técnica e emocional' do Bahia e pede reação: ‘Pela nossa honra’

Tricolor chega a cinco jogos sem vencer a aumenta crise

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:44

Rogério Ceni Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada 2026. Na noite deste sábado, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória e deixou o gramado sob fortes vaias da torcida. Luciano Juba abriu o placar para os donos da casa, mas Kauã Moraes e Kaique Kenji viraram para os mineiros.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu o momento delicado vivido pela equipe e afirmou que o elenco tem sentido o peso da pressão pelos maus resultados. Segundo ele, o Bahia até conseguiu competir em alguns momentos, mas voltou a falhar em pontos decisivos do jogo.

“O resultado foge daquilo que a gente esperava. O Cruzeiro é uma boa equipe, acho que foi um jogo equilibrado. Eles tiveram mais finalizações, mas muitas para fora ou defesas simples de Léo. Tivemos bons momentos no jogo, saímos na frente e tivemos chances de fazer o segundo gol”, avaliou.

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Ceni também apontou erros defensivos e disse que o grupo perdeu confiança nas últimas rodadas. “Acho que perdemos a confiança, os jogadores sentem a pressão pela necessidade de vencer. Não é fácil reverter um momento de baixa, mas precisamos sair disso o mais rápido possível. Não tem ninguém que vai nos tirar disso, apenas nós”, declarou.

A pressão sobre o treinador aumentou após mais um tropeço em casa. Questionado sobre a possibilidade de continuar no comando do time ou ser demitido, Rogério Ceni afirmou que tenta encontrar soluções diariamente e faz o seu melhor, mas que se trata de uma decisão do comando do clube.

“Não posso me preocupar com isso. Isso é uma questão da diretoria. Tento todos os dias fazer meu melhor, eu não canso de trabalhar. Tento achar situações, trocas, alternativas. Hoje tentamos diferentes alternativas, fizemos tudo que podemos, mas as coisas não estão acontecendo”, disse o treinador.

O técnico ainda ressaltou que, apesar das críticas, não vê falta de entrega dos jogadores dentro de campo. “Tem uma queda técnica e emocional. Precisamos fazer algo diferente para mudar a chave, para resgatar o torcedor. Não posso reclamar de competitividade e entrega dentro de campo, mas as coisas não estão acontecendo como já aconteceram.”

Além da sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o Bahia também vive situação complicada na Copa do Brasil. A equipe foi derrotada pelo Remo por 3 a 1 no jogo de ida da quinta fase e precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença na quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, para levar a decisão aos pênaltis.

Ceni classificou o confronto como decisivo para o futuro imediato da equipe. “Quarta-feira é um jogo decisivo para reverter isso. Não só pelo calendário, mas pela nossa honra mesmo, pela nossa imagem. Não tem o que fazer de nomes novos, somos nós que temos que tentar mudar”, afirmou.

O treinador também reconheceu a queda de intensidade da equipe nas últimas partidas. Segundo ele, o sistema defensivo deixou de funcionar como antes, principalmente pela dificuldade do time em manter a pressão na marcação.

“Acho que o que baixou foi a energia. Fisicamente a gente caiu nos últimos jogos. Nosso forte é essa pressão, a gente tem dificuldade nas transições defensivas. Temos que recuperar isso”, explicou.