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Bahia está escalado para enfrentrar o Cruzeiro com mudança no ataque; confira o time

Esquadrão enfrenta a Raposa na Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 20:28

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia está definido para enfrentar o Cruzeiro logo mais, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo uma sequência de quatro partidas sem vencer, o Esquadrão tenta reencontrar o caminho dos triunfos, mas, mesmo diante do momento de instabilidade, o técnico Rogério Ceni optou por manter a base da equipe e promover poucas mudanças entre os titulares.

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Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Ainda sem poder contar com Caio Alexandre, que segue entregue ao departamento médico, o treinador praticamente repetirá a formação que iniciou o empate por 2x2 diante do São Paulo, na rodada passada. Erick permanece atuando como primeiro volante na vaga do camisa 19, enquanto Acevedo continua improvisado na lateral. A única alteração acontece no setor ofensivo, com Sanabria ganhando oportunidade entre os titulares no lugar de Kike Oliveira.

Dessa forma, o Bahia vai a campo com: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.

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Além de Caio Alexandre, Rogério Ceni também não conta com Ronaldo e Ruan Pablo, ambos ainda em recuperação física. Apesar dos desfalques, o treinador segue com um banco de reservas recheado de opções para mudar a equipe ao longo da partida. Os suplentes disponíveis são: João Paulo, Gilberto, Gabriel Xavier, Román Gómez, Luiz Gustavo, Iago, Nestor, Kike Oliveira, Michel Araújo, Ademir, Everaldo e Dell.

Tags:

Bahia Cruzeiro Campeonato Brasileiro

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