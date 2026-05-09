Com mudança no esquema tático, Vitória está escalado para enfrentar o Fluminense

Equipes se enfrentam no Maracança, pela 15ª rodada do Brasileirão

  • Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:32

Vitória x Fluminense
Vitória x Fluminense

O Vitória está definido para enfrentar o Fluminense neste domingo, às 18h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de uma série de desfalques importantes, o técnico Jair Ventura foi obrigado a promover mudanças na equipe e também alterar o esquema tático: o time deixa o tradicional 4-3-3 para atuar no 5-3-2.

Sem Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Erick, que cumpre punição imposta pelo STJD após críticas à arbitragem, e Cacá, preservado por desgaste físico, o treinador precisou buscar alternativas para montar a equipe.

Últimos confrontos entre Vitória x Fluminense

Vitória 0x1 Fluminense - 24ª rodada Brasileirão 2025 por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Fluminense - 31ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x1 Vitória - 12ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x0 Vitória - 23ª rodada Brasileirão 2018 por Mailson Santana/Fluminense FC
Vitória 1x2 Fluminense - 4ª rodada Brasileirão 2018 por Mauricia da Matta/EC Vitória
Vitória 0x1 Fluminense - 24ª rodada Brasileirão 2025

Para compensar a ausência de Cacá na defesa, Jair Ventura retomou o sistema com três zagueiros. O volante Caíque foi recuado, enquanto o jovem Edenilson ganhou oportunidade entre os titulares para formar o trio defensivo ao lado de Luan Cândido.

No meio-campo, Martínez e Zé Vitor seguem na equipe, com o retorno de Baralhas entre os titulares. Já no setor ofensivo, o treinador abriu mão dos pontas e apostará em uma dupla de centroavantes, formada por Renê e Renato Kayzer.

Assim, o Vitória entra em campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Caíque, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Renê e Renato Kayzer.

Com a extensa lista de desfalques, Jair Ventura terá poucas alternativas no banco de reservas ao longo da partida. As opções disponíveis são: Yuri, Neris, Jamerson, Zé Breno, Ronald, Pablo, Marinho, Osvaldo, Tarzia, Lucas Silva, Fabri e Renzo López.

