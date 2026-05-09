Com mudança no esquema tático, Vitória está escalado para enfrentar o Fluminense

Pedro Carreiro
Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:32
O Vitória está definido para enfrentar o Fluminense neste domingo, às 18h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de uma série de desfalques importantes, o técnico Jair Ventura foi obrigado a promover mudanças na equipe e também alterar o esquema tático: o time deixa o tradicional 4-3-3 para atuar no 5-3-2.
Sem Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Erick, que cumpre punição imposta pelo STJD após críticas à arbitragem, e Cacá, preservado por desgaste físico, o treinador precisou buscar alternativas para montar a equipe.
Para compensar a ausência de Cacá na defesa, Jair Ventura retomou o sistema com três zagueiros. O volante Caíque foi recuado, enquanto o jovem Edenilson ganhou oportunidade entre os titulares para formar o trio defensivo ao lado de Luan Cândido.
No meio-campo, Martínez e Zé Vitor seguem na equipe, com o retorno de Baralhas entre os titulares. Já no setor ofensivo, o treinador abriu mão dos pontas e apostará em uma dupla de centroavantes, formada por Renê e Renato Kayzer.
Assim, o Vitória entra em campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Caíque, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Renê e Renato Kayzer.
Com a extensa lista de desfalques, Jair Ventura terá poucas alternativas no banco de reservas ao longo da partida. As opções disponíveis são: Yuri, Neris, Jamerson, Zé Breno, Ronald, Pablo, Marinho, Osvaldo, Tarzia, Lucas Silva, Fabri e Renzo López.