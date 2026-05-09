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Irã confirma participação na Copa do Mundo de 2026, mas faz exigências

Federação iraniana cobra garantia de vistos, respeito à delegação e reforço na segurança em meio à tensão no Oriente Médio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 12:41

Equipe do Irã ao comemorar a classificação para a Copa do Mundo de 2026
Equipe do Irã ao comemorar a classificação para a Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Instagram Seleção de futebol do Irã

A Federação de Futebol do Irã confirmou, neste sábado (9), que a seleção masculina disputará a Copa do Mundo de 2026, mas afirmou que os países-sede precisarão atender uma série de exigências relacionadas à participação da delegação no torneio, em meio à guerra no Oriente Médio. A competição será realizada entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre as condições apresentadas pela federação iraniana, estão a garantia de emissão de vistos para jogadores e integrantes da comissão técnica, respeito à bandeira e ao hino nacional do país, além de reforço na segurança em aeroportos, hotéis e nos deslocamentos até os estádios. As informações são da AFP.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

A declaração acontece em meio ao aumento da tensão envolvendo o Irã após os conflitos no Oriente Médio e também depois de o Canadá ter negado, no mês passado, a entrada do presidente da federação iraniana antes do congresso da FIFA. Segundo autoridades canadenses, a decisão teria relação com supostos vínculos do dirigente com a Guarda Revolucionária Islâmica, grupo ligado às Forças Armadas do Irã que o país classificou como “terrorista” em 2024.

A presença da seleção na Copa tem sido cercada de incertezas desde que os EUA e Israel entraram em guerra contra o Irã, em fevereiro. Em comunicado publicado no site oficial da federação, o Irã afirmou que disputará a Copa, mas sem abrir mão de suas "crenças, cultura e convicções".

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, declarou à TV estatal que o país apresentou cerca de dez exigências para garantir a participação no torneio, buscando garantias sobre a forma como o país será tratado.

Entre os pontos levantados está a entrada sem restrições de jogadores que já passaram pela Guarda Revolucionária Islâmica durante o serviço militar obrigatório, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os atletas iranianos serão bem-vindos no torneio, mas alertou que integrantes da delegação com possíveis vínculos com a Guarda Revolucionária ainda podem enfrentar restrições de entrada nos Estados Unidos.

Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, reforçou que o Irã disputará normalmente suas partidas em território americano.

A seleção iraniana ficará baseada em Tucson durante a Copa e integra o Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. A estreia será contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, no dia 15 de junho. "Nenhuma potência externa pode privar o Irã de participar de uma competição para a qual se classificou por mérito", afirmou a federação iraniana neste sábado.

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Copa do Mundo Copa do Mundo 2026

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