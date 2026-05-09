FUTEBOL

Irã confirma participação na Copa do Mundo de 2026, mas faz exigências

Federação iraniana cobra garantia de vistos, respeito à delegação e reforço na segurança em meio à tensão no Oriente Médio

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 12:41

Equipe do Irã ao comemorar a classificação para a Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Instagram Seleção de futebol do Irã

A Federação de Futebol do Irã confirmou, neste sábado (9), que a seleção masculina disputará a Copa do Mundo de 2026, mas afirmou que os países-sede precisarão atender uma série de exigências relacionadas à participação da delegação no torneio, em meio à guerra no Oriente Médio. A competição será realizada entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre as condições apresentadas pela federação iraniana, estão a garantia de emissão de vistos para jogadores e integrantes da comissão técnica, respeito à bandeira e ao hino nacional do país, além de reforço na segurança em aeroportos, hotéis e nos deslocamentos até os estádios. As informações são da AFP.

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A declaração acontece em meio ao aumento da tensão envolvendo o Irã após os conflitos no Oriente Médio e também depois de o Canadá ter negado, no mês passado, a entrada do presidente da federação iraniana antes do congresso da FIFA. Segundo autoridades canadenses, a decisão teria relação com supostos vínculos do dirigente com a Guarda Revolucionária Islâmica, grupo ligado às Forças Armadas do Irã que o país classificou como “terrorista” em 2024.

A presença da seleção na Copa tem sido cercada de incertezas desde que os EUA e Israel entraram em guerra contra o Irã, em fevereiro. Em comunicado publicado no site oficial da federação, o Irã afirmou que disputará a Copa, mas sem abrir mão de suas "crenças, cultura e convicções".

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, declarou à TV estatal que o país apresentou cerca de dez exigências para garantir a participação no torneio, buscando garantias sobre a forma como o país será tratado.

Entre os pontos levantados está a entrada sem restrições de jogadores que já passaram pela Guarda Revolucionária Islâmica durante o serviço militar obrigatório, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os atletas iranianos serão bem-vindos no torneio, mas alertou que integrantes da delegação com possíveis vínculos com a Guarda Revolucionária ainda podem enfrentar restrições de entrada nos Estados Unidos.

Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, reforçou que o Irã disputará normalmente suas partidas em território americano.