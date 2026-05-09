VOLTAR A VENCER

Bahia recebe Cruzeiro na Fonte Nova para encerrar jejum na temporada

A bola rola a partir das 21h deste sábado (8)

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05:01

Bahia recebe o Cruzeiro na Fonte Nova com o objetivo de voltar a vencer na temporada Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

A inconsistência do Bahia na temporada só pode ser resolvida de uma forma: voltar a vencer. Com esse objetivo em mente, o Esquadrão mira o Cruzeiro neste sábado (9) com a intenção somente de sair da Fonte Nova com mais três pontos somados no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 15ª rodada, começa às 21h na Arena Fonte Nova.

Se o ano havia começado de forma promissora, com apenas uma derrota nos primeiros 19 jogos, a sequência de quatro partidas sem vencer faz com que o time esteja em seu pior jejum de triunfos na temporada, além da terceira maior seca desde a chegada de Rogério Ceni.

Probabilidade de classificação para a Libertadores 1 de 20

O momento delicado do Bahia também se traduz pela má fase de seus jogadores. Importante dentro do time titular, o atacante Erick Pulga já registra 12 jogos sem balançar as redes. Contra o Cruzeiro, o Tricolor se aproxima de um mês sem vencer uma partida. O último triunfo aconteceu no dia 11 de abril, quando venceu o Mirassol por 2x1.

“A gente tem que reverter a situação. Não é um momento fácil. Foi um mês difícil. Bahia tem um tempo que não passa meses sem perder. Temos que voltar a triunfar. No último jogo jogamos melhor que o São Paulo. Mas a gente está pecando no último terço. A gente precisa melhorar e terminar a jogada”, disse o camisa 16.

O Bahia está na sexta posição na tabela de classificação, com 22 pontos, enquanto o Cruzeiro é o 15º, com 16. Antes de receber a Raposa em Salvador, Rogério Ceni teve a semana livre para corrigir os erros do time. De acordo com o treinador, o tempo sem jogos é importante para reajustar a parte física de seus atletas. “O que atrapalha é que você não consegue rotacionar o time”, confessou o comandante tricolor.

Apesar do tempo para treinar, o Bahia tem desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, segue em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre realizaram tratamento no departamento médico e estão vetados. O volante, inclusive, sofreu a terceira lesão em menos de dez meses, a segunda nesta temporada.

Sem o camisa 19, a tendência é de que o treinador repita o time titular que empatou contra o São Paulo, no último final de semana. Acevedo continua como opção pela lateral direita, enquanto Erick completa o trio de meio de campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro.

Com nove pontos conquistados em seis jogos, o Esquadrão tem um aproveitamento de 50% jogando como mandante, o que coloca o clube como 13º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter perdido apenas um jogo na Fonte Nova pela Série A na temporada, o desempenho dentro de casa está aquém da expectativa do torcedor.

A oportunidade de voltar a vencer pode estar no fato do adversário ter somado apenas quatro pontos como visitante na competição. Atualmente, o Cruzeiro tem a 6º pior campanha jogando fora de casa, com 22% de aproveitamento nessa condição.

Na última vez que se enfrentaram, no entanto, a equipe azul celeste saiu com os três pontos da Fonte Nova. Sinisterra e Gabigol marcaram os gols para o clube mineiro, enquanto Jean Lucas descontou. O último triunfo do Tricolor em casa contra a Raposa aconteceu em 2024. Thaciano, Biel e Estupiñan (duas vezes) fizeram os gols da goleada para o Bahia, enquanto Gabriel Veron marcou para os visitantes.