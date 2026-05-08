LEMBRA DELE?

Gringo com passagem pelo Bahia vive auge da carreira aos 40 anos e brilha na Libertadores

Atacante c atravessa fase artilheira no Santa Fé, da Colômbia

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:26

Rodallega em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Aos 40 anos, Hugo Rodallega segue provando que ainda pode ser decisivo no futebol sul-americano. O atacante colombiano, que teve passagem marcante pelo Bahia entre 2021 e 2022, vive um dos melhores momentos da carreira defendendo o Santa Fe, da Colômbia, acumulando gols, boas atuações e uma impressionante sequência de jogos como titular.

O veterano voltou a ganhar destaque na última quarta-feira (6), ao marcar o gol do empate por 1 a 1 contra o Corinthians, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Com a bola na rede diante do Timão, Rodallega chegou à marca de quatro gols e uma assistência nos últimos cinco jogos, mostrando que a idade parece não interferir em seu desempenho. Na temporada, o colombiano soma dez gols e duas assistências em 25 partidas.

Relembre a passagem de Hugo Rodallega com a camisa do Bahia 1 de 8

A boa fase, porém, não começou agora. Em 2025, o centroavante viveu o ano mais artilheiro de toda a carreira, balançando as redes 25 vezes em 48 jogos pelo Santa Fe. Antes disso, nas temporadas de 2023 e 2024 — as duas primeiras após deixar o Bahia —, acumulou números expressivos pelo clube colombiano: foram 33 gols e nove assistências em 84 partidas, desempenho raro para um jogador já na reta final da trajetória profissional.

RELEMBRE A PASSAGEM DE RODALLEGA PELO BAHIA

Rodallega chegou ao Bahia em julho de 2021, após deixar o Denizlispor, da Turquia. Mesmo desembarcando em Salvador no meio da temporada, foi um dos poucos destaques da campanha que terminou com o rebaixamento do Tricolor para a Série B do Campeonato Brasileiro. O colombiano encerrou aquela edição da Série A como vice-artilheiro da equipe, com seis gols e uma assistência em 22 partidas.

Foi justamente naquela campanha que o atacante protagonizou uma das atuações individuais mais marcantes do Bahia no Brasileirão. Pela 19ª rodada, em Pituaçu, Rodallega marcou os quatro gols da vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza, em uma noite que ficou marcada na memória da torcida tricolor.

Em 2022, o colombiano iniciou a temporada em grande nível. Foi artilheiro do Bahia no Campeonato Baiano, com quatro gols em cinco jogos, e também terminou a Copa do Nordeste como principal goleador da competição, com oito gols em oito partidas.