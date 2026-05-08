LEMBRA DELE?

Atacante sem gols pelo Vitória renasce em clube da Libertadores

Atleta de 29 anos é um dos destaques do Mirassol

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:03

Carlos Eduardo em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sem deixar saudades na torcida do Vitória, o atacante Carlos Eduardo vive realidade completamente diferente desde que trocou Salvador pelo interior paulista. Após passagem apagada pelo clube baiano entre 2024 e 2025, o jogador reencontrou espaço e protagonismo no Mirassol, se tornando uma das peças importantes da equipe que disputa a Libertadores.

Desde que chegou ao Mirassol, em junho do ano passado, logo após rescindir contrato com o Rubro-Negro, Carlos Eduardo soma quatro gols e sete assistências em 40 partidas disputadas, apesar de ter iniciado apenas 11 delas como titular. Os números colocam o atacante como vice-líder de passes para gol da equipe no período.

Relembre a passagem de Carlos Eduardo pelo Vitória 1 de 5

O bom momento ficou ainda mais evidente na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na vitória por 2x1 sobre o Corinthians, o atacante teve atuação decisiva: abriu o placar cobrando pênalti e depois deu o cruzamento para Edson Carioca marcar o segundo gol do Leão Caipira.

Carlos Eduardo também participou da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão da temporada passada, que garantiu ao clube uma vaga inédita na Libertadores deste ano. Já na competição continental, o atacante segue contribuindo para a boa campanha da equipe paulista, líder do Grupo G com nove pontos. Até aqui, ele participou de duas das quatro partidas do time e já soma uma assistência no torneio.

RELEMBRE A PASSAGEM DE CARLOS EDUARDO PELO VITÓRIA

A fase positiva no interior paulista contrasta diretamente com o desempenho apresentado no Vitória. Contratado em julho de 2024 após passagem pelo Alanyaspor, da Turquia, o atacante até colaborou na luta contra o rebaixamento ao distribuir duas assistências em 17 jogos na Série A daquela temporada.