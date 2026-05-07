GANCHO MENOR

Após recurso, STJD reduz penas de Erick e Fábio Mota por críticas à arbitragem

Atacante do Vitória teve suspensão reduzida para um jogo e desfalca o time contra o Fluminense; presidente rubro-negro cumprirá 15 dias de gancho.

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:00

Erick vai desfalcar a equipe contra o FLuminense Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, em julgamento realizado nesta quinta-feira (7), reduzir as punições aplicadas ao atacante Erick e ao presidente do Vitória, Fábio Mota, após críticas direcionadas à arbitragem em partidas recentes do rubro-negro baiano.

Erick teve a suspensão diminuída de dois para um jogo, enquanto Fábio Mota passou de 30 para 15 dias de gancho. Os dois haviam sido punidos anteriormente pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, no dia 30 de abril, com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas consideradas desrespeitosas contra a arbitragem.

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Com a nova decisão, o atacante está fora do confronto deste sábado, contra o Fluminense, às 18h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a vaga de Erick, a tendência é que Marinho assuma a titularidade. O Vitória também não contará com o meia Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Erick e Fábio Mota, o técnico Jair Ventura também foi denunciado pela Procuradoria do STJD após declarações sobre a arbitragem. No entanto, o treinador foi absolvido ainda no primeiro julgamento e não sofreu punição.

O caso teve origem após a derrota do Vitória por 3x1 para o Athletico-PR, no dia 26 de abril, na Arena da Baixada. Depois da partida, dirigentes, comissão técnica e jogadores do clube reclamaram da atuação da arbitragem em lances considerados decisivos pelo Rubro-Negro.

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Entre as reclamações do Vitória estava o pênalti marcado de Cacá sobre Viveros ainda no primeiro tempo. O clube também contestou a não expulsão do volante Luiz Gustavo, que acertou um chute em Zé Vitor aos sete minutos de jogo. Na avaliação do Vitória, o atleta do Athletico, advertido inicialmente com cartão amarelo, deveria ter recebido um segundo amarelo após simular uma falta e tocar a mão na bola.

Outro lance questionado foi uma entrada do zagueiro Arthur Dias em Renê, aos 22 minutos da etapa final. Apesar do carrinho, o árbitro Bruno Arleu de Araújo aplicou apenas cartão amarelo ao defensor.

Após a partida, Erick afirmou, em entrevista, que o Vitória havia sido “roubado de novo”, fazendo referência também ao duelo anterior contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, que já havia gerado críticas do clube à arbitragem. Durante o julgamento na 3ª Comissão Disciplinar, o atacante declarou que foi “infeliz” ao utilizar a expressão.

Fábio Mota também criticou duramente a arbitragem após o confronto contra o Athletico. Em seu pronunciamento, o presidente rubro-negro classificou a situação como um “escândalo”, cobrou “uniformização” nas decisões dos árbitros e afirmou que não faltou com respeito. Durante o julgamento, o dirigente chegou a questionar se estava na “Coreia do Norte”. Além disso, em entrevista coletiva depois da partida, pediu que a CBF “respeitasse o Vitória”.