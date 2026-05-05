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Lista aponta os piores goleiros do Brasileirão na última década e inclui ex-Bahia e Vitória

Douglas Friederich, ex-Bahia, e Gabril Vasconcelos estão entre os cinco piores arqueiros da última década

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:25

Douglas Friederich e Gabriel Vasconcelos estão entre os piores goleiros do Brasileirão na última década Crédito: Felipe Oliveira/ECB e Victor Ferreira/ECV

Goleiros com passagens por Bahia e Vitória aparecem entre os piores do Brasileirão na última década, segundo levantamento do Bolavip Brasil. O estudo, baseado em dados da Opta, analisou o desempenho de arqueiros entre 2016 e 2025 e apontou nomes que tiveram rendimento abaixo do esperado ao longo do período.

O Bolavip Brasil recorreu às estatísticas do site Opta para descobrir quais foram os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro nos últimos dez anos. Depois de extrair os dados, considerou todos aqueles com 100 jogos ou mais entre 2016 e 2025 e criou uma fórmula que considera partidas disputadas, expectativa de gols sofridos e gols efetivamente sofridos, com um diferencial: a exclusão de gols contras.

Dessa forma, defesas fáceis e gols contra (ou seja, não esperados) foram desconsiderados. Para evitar distorções causadas por amostras pequenas, usou um ajuste estatístico chamado “shrinkage”, que consiste em aproximar o número de jogos individuais da média.

No caso dos cinco piores, são goleiros cuja diferença entre a quantidade de gols esperados e a quantidade de gols efetivamente sofridos foi menor, um indicativo de que os lances de maior dificuldade acabaram se convertendo em gols adversários. Jandrei, atualmente disputando a Série B com o Juventude, foi quem obteve o pior índice.

Veja os cinco piores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025 1 de 5

Gabriel Vasconcelos, que aparece na terceira colocação, chegou ao Vitória no início de 2025 como opção para a meta rubro-negra, inicialmente como reserva de Lucas Arcanjo. No entanto, não conseguiu se firmar. Em sua primeira temporada, disputou apenas seis partidas, sofreu cinco gols e saiu sem ser vazado em duas ocasiões. Sem espaço, foi emprestado ao Sport na reta final do ano. De volta ao clube nesta temporada, iniciou como titular e soma sete jogos, com 11 gols sofridos e dois sem ser vazado, mas retornou ao banco após a recuperação de Arcanjo.

Já Douglas Friedrich, quinto colocado no ranking, teve passagem mais longa pelo Bahia. O goleiro defendeu o Esquadrão entre 2018 e 2021, período em que alternou bons e maus momentos. Ao todo, foram 157 partidas, com 154 gols sofridos e 56 jogos sem ser vazado. Apesar das oscilações, fez parte de um ciclo vitorioso do clube, conquistando o Campeonato Baiano em 2018, 2019 e 2020, além da Copa do Nordeste em 2021. Após deixar o Bahia, passou por Juventude, Avaí e pelo Al-Khaleej, da Arábia Saudita. Atualmente, atua no Portimonense, de Portugal.

Na outra ponta do levantamento, o estudo também destacou os goleiros com melhor desempenho no Brasileirão na última década. Com Weverton, ex-Palmeiras e Atlhetico-PR e atualmente no Grêmio, liderando o ranking.

Veja os cinco melhores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025 1 de 5