Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lista aponta os piores goleiros do Brasileirão na última década e inclui ex-Bahia e Vitória

Douglas Friederich, ex-Bahia, e Gabril Vasconcelos estão entre os cinco piores arqueiros da última década

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:25

Douglas Friederich e Gabriel Vasconcelos estão entre os piores goleiros do Brasileirão na última década
Douglas Friederich e Gabriel Vasconcelos estão entre os piores goleiros do Brasileirão na última década Crédito: Felipe Oliveira/ECB e Victor Ferreira/ECV

Goleiros com passagens por Bahia e Vitória aparecem entre os piores do Brasileirão na última década, segundo levantamento do Bolavip Brasil. O estudo, baseado em dados da Opta, analisou o desempenho de arqueiros entre 2016 e 2025 e apontou nomes que tiveram rendimento abaixo do esperado ao longo do período.

O Bolavip Brasil recorreu às estatísticas do site Opta para descobrir quais foram os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro nos últimos dez anos. Depois de extrair os dados, considerou todos aqueles com 100 jogos ou mais entre 2016 e 2025 e criou uma fórmula que considera partidas disputadas, expectativa de gols sofridos e gols efetivamente sofridos, com um diferencial: a exclusão de gols contras.

Dessa forma, defesas fáceis e gols contra (ou seja, não esperados) foram desconsiderados. Para evitar distorções causadas por amostras pequenas, usou um ajuste estatístico chamado “shrinkage”, que consiste em aproximar o número de jogos individuais da média.

No caso dos cinco piores, são goleiros cuja diferença entre a quantidade de gols esperados e a quantidade de gols efetivamente sofridos foi menor, um indicativo de que os lances de maior dificuldade acabaram se convertendo em gols adversários. Jandrei, atualmente disputando a Série B com o Juventude, foi quem obteve o pior índice.

Veja os cinco piores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025

1 - Jandrei - 8,68 pontos por Fernando Alves/E.C.Juventude
2 - Victor - 12,9 pontos por Pedro Souza/Atlético-MG
3 - Gabriel Vasconcelos - 16,3 pontos por Victor Ferreira/EC Vitória
4 - Léo Jardim - 18 pontos por Matheus Lima/Vasco
5 - Douglas Friedrich - 18,2 pontos por Felipe Oliveira/ECB
1 de 5
1 - Jandrei - 8,68 pontos por Fernando Alves/E.C.Juventude

Gabriel Vasconcelos, que aparece na terceira colocação, chegou ao Vitória no início de 2025 como opção para a meta rubro-negra, inicialmente como reserva de Lucas Arcanjo. No entanto, não conseguiu se firmar. Em sua primeira temporada, disputou apenas seis partidas, sofreu cinco gols e saiu sem ser vazado em duas ocasiões. Sem espaço, foi emprestado ao Sport na reta final do ano. De volta ao clube nesta temporada, iniciou como titular e soma sete jogos, com 11 gols sofridos e dois sem ser vazado, mas retornou ao banco após a recuperação de Arcanjo.

Já Douglas Friedrich, quinto colocado no ranking, teve passagem mais longa pelo Bahia. O goleiro defendeu o Esquadrão entre 2018 e 2021, período em que alternou bons e maus momentos. Ao todo, foram 157 partidas, com 154 gols sofridos e 56 jogos sem ser vazado. Apesar das oscilações, fez parte de um ciclo vitorioso do clube, conquistando o Campeonato Baiano em 2018, 2019 e 2020, além da Copa do Nordeste em 2021. Após deixar o Bahia, passou por Juventude, Avaí e pelo Al-Khaleej, da Arábia Saudita. Atualmente, atua no Portimonense, de Portugal.

LEIA MAIS

Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

Qual clube do Nordeste mais revelou jogadores com gols em Copas do Mundo? Veja o ranking

Com seis jogos a menos, Vitória iguala pontuação de primeiro turno do Brasileirão de 2025

Melhor do mundo? Juba é o lateral com mais gols entre as 10 principais ligas mundiais em 2026

Na outra ponta do levantamento, o estudo também destacou os goleiros com melhor desempenho no Brasileirão na última década. Com Weverton, ex-Palmeiras e Atlhetico-PR e atualmente no Grêmio, liderando o ranking.

Veja os cinco melhores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025

1 - Weverton - 39,5 pontos por Conmebol/Divulgação
2 - Everson - 37,6 pontos por Pedro Souza/Atlético-MG
3 - Santos - 36,4 pontos por Duda Matoso/Atlhetico-PR
4 - Cássio - 35,8 pontos por Rodrigo Coca/Ag Corinthians
5 - Fábio - 35,3 pontos por Divulgação/Fluminense
1 de 5
1 - Weverton - 39,5 pontos por Conmebol/Divulgação

Everson, do Atlético-MG, e Santos, do Athletico, terminaram em segundo e terceiro lugar no estudo, atrás apenas de Weverton. Não é coincidência que os três foram eleitos os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro no período. Weverton levou o prêmio Bola de Prata nos anos de 2018, 2020 e 2023 e foi escolhido o melhor goleiro do Brasileirão na seleção da CBF em 2020, 2021 e 2022. Everson ganhou a Bola de Prata em 2021 e o goleiro Santos foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão pela CBF em 2019.

Tags:

Bahia Vitória Goleiro Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Robinho se revolta com atitude de Neymar contra filho e Santos abre apuração

Robinho se revolta com atitude de Neymar contra filho e Santos abre apuração
Imagem - Robinho Jr. cobra desculpa pública de Neymar; Santos suspeita de estratégia para saída do jovem, diz TV

Robinho Jr. cobra desculpa pública de Neymar; Santos suspeita de estratégia para saída do jovem, diz TV
Imagem - Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores