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Robinho se revolta com atitude de Neymar contra filho e Santos abre apuração

Preso em SP, ex-jogador reagiu ao episódio em treino; clube investiga caso envolvendo Robinho Jr

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:04

Após treta em campo, representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviam notificação extrajudicial ao Santos
Após treta em campo, representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviam notificação extrajudicial ao Santos Crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC

Preso no interior de São Paulo, o ex-jogador Robinho reagiu com revolta ao saber da confusão envolvendo seu filho, Robinho Jr., e Neymar durante um treino do Santos. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

O caso, ocorrido no último domingo (3), levou o clube a instaurar uma sindicância interna, enquanto cresce a pressão por um posicionamento público do camisa 10.

Robinho e Neymar têm histórico de proximidade desde os tempos em que atuaram juntos no Santos, onde conquistaram a Copa do Brasil de 2010. Ao retornar ao clube em 2025, Neymar chegou a reforçar o vínculo com o jovem atacante nas redes sociais. “Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você”, escreveu em uma publicação de Robinho Jr.

Segundo a CNN, o ex-atleta ficou indignado ao tomar conhecimento do episódio.

Condenado a mais de nove anos de prisão por estupro na Itália — crime cometido em 2013 —, Robinho teve a pena validada pela Justiça brasileira e cumpre prisão desde março de 2024. Atualmente, ele está no Centro de Ressocialização de Limeira.

Em nota, o Santos informou que instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido nos bastidores do treinamento.

Entenda o caso

A confusão aconteceu no CT Rei Pelé durante uma atividade com jogadores que não participaram da última partida. De acordo com o portal ge, Neymar se irritou após ser driblado por Robinho Jr. e pediu que o jovem “maneirasse”.

A discussão evoluiu para um desentendimento mais acalorado, com troca de palavras, empurra-empurra e um gesto mais ríspido do camisa 10, que teria dado um tapa e aplicado uma rasteira no jogador de 18 anos.

Ainda segundo a reportagem, Neymar se desculpou com Robinho Jr. ainda no centro de treinamento. Apesar do episódio, ambos viajaram com o elenco para o Paraguai, onde o Santos enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana.

Tags:

Neymar Futebol

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