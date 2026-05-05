Robinho se revolta com atitude de Neymar contra filho e Santos abre apuração

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Mariana Rios
Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:04
Preso no interior de São Paulo, o ex-jogador Robinho reagiu com revolta ao saber da confusão envolvendo seu filho, Robinho Jr., e Neymar durante um treino do Santos. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.
O caso, ocorrido no último domingo (3), levou o clube a instaurar uma sindicância interna, enquanto cresce a pressão por um posicionamento público do camisa 10.
Robinho e Neymar têm histórico de proximidade desde os tempos em que atuaram juntos no Santos, onde conquistaram a Copa do Brasil de 2010. Ao retornar ao clube em 2025, Neymar chegou a reforçar o vínculo com o jovem atacante nas redes sociais. “Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você”, escreveu em uma publicação de Robinho Jr.
Segundo a CNN, o ex-atleta ficou indignado ao tomar conhecimento do episódio.
Condenado a mais de nove anos de prisão por estupro na Itália — crime cometido em 2013 —, Robinho teve a pena validada pela Justiça brasileira e cumpre prisão desde março de 2024. Atualmente, ele está no Centro de Ressocialização de Limeira.
Em nota, o Santos informou que instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido nos bastidores do treinamento.
A confusão aconteceu no CT Rei Pelé durante uma atividade com jogadores que não participaram da última partida. De acordo com o portal ge, Neymar se irritou após ser driblado por Robinho Jr. e pediu que o jovem “maneirasse”.
A discussão evoluiu para um desentendimento mais acalorado, com troca de palavras, empurra-empurra e um gesto mais ríspido do camisa 10, que teria dado um tapa e aplicado uma rasteira no jogador de 18 anos.
Ainda segundo a reportagem, Neymar se desculpou com Robinho Jr. ainda no centro de treinamento. Apesar do episódio, ambos viajaram com o elenco para o Paraguai, onde o Santos enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana.