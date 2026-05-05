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Robinho Jr. cobra desculpa pública de Neymar; Santos suspeita de estratégia para saída do jovem, diz TV

Confusão em atividade no CT vira crise interna; clube tenta conter desgaste enquanto avalia próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 10:28

Após treta em campo, representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviam notificação extrajudicial ao Santos
Após treta em campo, representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviam notificação extrajudicial ao Santos Crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC

discussão entre Neymar e Robinho Jr. durante um treino do Santos FC segue repercutindo nos bastidores e ganhou um novo capítulo. Após o episódio, o estafe do jovem atacante passou a exigir um pedido de desculpas público por parte do camisa 10.

Segundo apuração da ESPN, Neymar já teria procurado o atleta e familiares para se retratar de forma privada. No entanto, o entorno de Robinho Jr. considera insuficiente e defende um posicionamento oficial, com manifestação mais clara também por parte do clube. As informações são do Estadão.

A confusão ocorreu no domingo (3), durante uma atividade com jogadores que não participaram da partida contra o Palmeiras. De acordo com relatos, Neymar se irritou após ser driblado pelo jovem e reagiu de forma mais ríspida, com uma entrada mais dura. Os dois trocaram palavras em tom elevado e precisaram ser contidos por companheiros.

No dia seguinte, houve uma conversa entre os jogadores em clima mais tranquilo, na presença do elenco e da comissão técnica. Apesar disso, horas depois, o Santos foi formalmente notificado sobre o caso, o que surpreendeu a diretoria pela proporção que o episódio tomou.

Internamente, há avaliação de que a postura do estafe pode estar ligada a um movimento estratégico em meio às negociações contratuais do jovem — hipótese negada por seus representantes, que afirmam que a reação se deve exclusivamente ao ocorrido no treino.

Outra possibilidade em discussão é o empréstimo de Robinho Jr., que tem tido poucas oportunidades na equipe principal, para ganhar mais minutos em campo.

Até o momento, Neymar não pretende se manifestar publicamente sobre o episódio, apesar da pressão nos bastidores.

Enquanto tenta conter a crise fora de campo, o Santos volta suas atenções para o próximo compromisso: a equipe enfrenta o Recoleta nesta terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana.

Tags:

Neymar Futebol

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