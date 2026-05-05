TRETA

Robinho Jr. cobra desculpa pública de Neymar; Santos suspeita de estratégia para saída do jovem, diz TV

Confusão em atividade no CT vira crise interna; clube tenta conter desgaste enquanto avalia próximos passos

Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 10:28

Após treta em campo, representantes do atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviam notificação extrajudicial ao Santos Crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC

A discussão entre Neymar e Robinho Jr. durante um treino do Santos FC segue repercutindo nos bastidores e ganhou um novo capítulo. Após o episódio, o estafe do jovem atacante passou a exigir um pedido de desculpas público por parte do camisa 10.

Segundo apuração da ESPN, Neymar já teria procurado o atleta e familiares para se retratar de forma privada. No entanto, o entorno de Robinho Jr. considera insuficiente e defende um posicionamento oficial, com manifestação mais clara também por parte do clube. As informações são do Estadão.

A confusão ocorreu no domingo (3), durante uma atividade com jogadores que não participaram da partida contra o Palmeiras. De acordo com relatos, Neymar se irritou após ser driblado pelo jovem e reagiu de forma mais ríspida, com uma entrada mais dura. Os dois trocaram palavras em tom elevado e precisaram ser contidos por companheiros.

No dia seguinte, houve uma conversa entre os jogadores em clima mais tranquilo, na presença do elenco e da comissão técnica. Apesar disso, horas depois, o Santos foi formalmente notificado sobre o caso, o que surpreendeu a diretoria pela proporção que o episódio tomou.

Internamente, há avaliação de que a postura do estafe pode estar ligada a um movimento estratégico em meio às negociações contratuais do jovem — hipótese negada por seus representantes, que afirmam que a reação se deve exclusivamente ao ocorrido no treino.

Outra possibilidade em discussão é o empréstimo de Robinho Jr., que tem tido poucas oportunidades na equipe principal, para ganhar mais minutos em campo.

Até o momento, Neymar não pretende se manifestar publicamente sobre o episódio, apesar da pressão nos bastidores.