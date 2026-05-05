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Vivendo o terceiro maior jejum sem triunfos na era Ceni, Bahia inicia preparação para tentar reagir

Esquadrão tem duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:01

Rogério Ceni comandando treino do Bahia
Rogério Ceni comandando treino do Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

Bahia iguala terceiro maior jejum de triunfos sob o comando de Ceni e inicia preparação para reagirVindo de derrotas para Flamengo e Remo e empates contra Santos e São Paulo, o Bahia vive seu pior momento na temporada. Se o ano havia começado de forma promissora, com apenas uma derrota nos primeiros 19 jogos, a sequência de quatro partidas sem vencer faz com que o time registre a terceira maior seca de triunfos desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro de 2023, igualando séries negativas já vividas em 2024 e 2025.

O cenário atual só não é mais preocupante do que as duas sequências anteriores porque, naquelas ocasiões, o Esquadrão sofreu três derrotas e empatou apenas uma vez. Ainda assim, ao longo de quase mil dias de trabalho de Ceni, essas três séries só ficam atrás de outras duas mais longas, ambas em 2024. A pior delas teve sete jogos, com cinco derrotas e dois empates entre outubro e novembro. A outra sequência negativa foi de seis partidas, com três derrotas e três empates entre julho e agosto.

Rogério Ceni

Rogério Ceni lamentou a eliminação na Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Rogério Ceni com o pequeno Miguel por Marina Silva/CORREIO
Rogério Ceni com um pequeno tricolor por Marina Silva/CORREIO
Rogério Ceni comemorou o triunfo diante do Palmeiras por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni em entrevista coletiva por Letícia Martins / EC Bahia
Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia no primeiro jogo pelo Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni celebra classificação do Bahia na Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni analisou o jogo que o Bahia fez na estreia na Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni após goleada do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni analisa o triunfo do Bahia sobre o Porto por Catarina Brandão/ E.C Bahia
Rogério Ceni comemora com jogadores e torcida a classificação para a Libertadores por Paula Fróes/CORREIO
Rogério Ceni em Bahia x Athletico por Paula Fróes/CORREIO
Rogério Ceni por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni colocou em dúvida a briga do Bahia por uma vaga na Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Time do técnico Rogério Ceni enfrenta o Atlético-MG por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni em treino por Letícia Martins/EC Bahia
Técnico Rogério Ceni durante entrevista coletiva após jogo contra o Náutico, na Fonte Nova por Tiago Caldas / ECVitória
Rogério Ceni assumiu a responsabilidade pelo vice-campeonato por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni analisou o triunfo contra o Maranhão, pela Copa do Nordeste por Letícia Martins / ECBahia
Rogério Ceni durante Ba-Vi na Fonte Nova por Letícia Martins e Tiago Caldas / ECBAHIA
Rogério Ceni após classificação do Bahia à terceira fase da Copa do Brasil por Tiago Caldas / ECBahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/Bahia
Rogerio Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni concedeu coletiva no CT do Manchester City, na Inglaterra por Letícia Martins/EC Bahia
Depois de conhecer o Manchester City, Ceni visitou o Girona, da Espanha por Reprodução/Instagram
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Rogério Ceni lamentou a eliminação na Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em busca de encerrar o momento ruim, o elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão. Sem compromissos no meio da semana, a equipe terá quatro sessões de treino na Cidade Tricolor antes do duelo.

As atividades comandadas por Rogério Ceni e sua comissão começaram com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram um treino de recondicionamento físico. Os demais permaneceram em campo para uma atividade de enfrentamento em formato oito contra oito.

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Apesar do tempo para treinar, o Bahia ainda terá desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, seguiu em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre realizaram tratamento no departamento médico. O trio está fora do jogo contra a equipe mineira.

MAIORES SEQUÊNCIAS SEM TRIUNFOS DO BAHIA COM ROGÉRIO CENI NO COMANDO

Sete jogos entre Outubro e Novembro de 2024:

  • Bahia 1x1 Athletico-PR - 35ª rodada Brasileirão 2024
  • Bahia 1x2 Palmeiras - 34ª rodada Brasileirão 2024
  • Juventude 2x1 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2024
  • Bahia 0x3 São Paulo - 32ª rodada Brasileirão 2024
  • Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Brasileirão 2024
  • Cruzeiro 1x1 Bahia - 30ª Brasileirão 2024
  • Bahia 0x2 Flamengo - 29ª rodada Brasileirão 2024

Seis jogos entre Julho e Agosto de 2024:

  • Fluminense 1x0 Bahia - 21ª rodada Brasileirão 2024
  • Botafogo 1x1 Bahia - Copa do Brasil 2024
  • Bahia 1x1 Internacional - 20ª rodada Brasileirão 2024
  • Atlético Goianiense 1x1 Bahia - 19ª rodada Brasileirão 2024
  • Bahia 0x1 Corinthians - 18ª rodada Brasileirão 2024
  • Bahia 1x2 Cuiabá 17ª rodada Brasileirão 2024

Quatro jogos entre agosto e setembro de 2024:

  • Flamengo 1x0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024
  • Red Bull Bragantino 2x1 - 25ª rodada do Brasileirão 2024
  • Bahia 0x1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024
  • Bahia 0x0 Botafogo - 24ª rodada Brasileirão 2024

Quatro jogos em setembro de 2025:

  • Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025
  • Ceará 1x1 Bahia - 24ª rodada Brasileirão 2025
  • Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025
  • Fluminense 2x0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2025

Quatro jogos entre abriel e maio de 2026:

  • São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada Brasileirão 2026
  • Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada Brasileirão 2026
  • Bahia 1x3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil 2026
  • Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada Brasileirão 2026

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Bahia Rogério Ceni

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