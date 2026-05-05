MÁ FASE PERSISTENTE

Vivendo o terceiro maior jejum sem triunfos na era Ceni, Bahia inicia preparação para tentar reagir

Esquadrão tem duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:01

Rogério Ceni comandando treino do Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

Bahia iguala terceiro maior jejum de triunfos sob o comando de Ceni e inicia preparação para reagirVindo de derrotas para Flamengo e Remo e empates contra Santos e São Paulo, o Bahia vive seu pior momento na temporada. Se o ano havia começado de forma promissora, com apenas uma derrota nos primeiros 19 jogos, a sequência de quatro partidas sem vencer faz com que o time registre a terceira maior seca de triunfos desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro de 2023, igualando séries negativas já vividas em 2024 e 2025.

O cenário atual só não é mais preocupante do que as duas sequências anteriores porque, naquelas ocasiões, o Esquadrão sofreu três derrotas e empatou apenas uma vez. Ainda assim, ao longo de quase mil dias de trabalho de Ceni, essas três séries só ficam atrás de outras duas mais longas, ambas em 2024. A pior delas teve sete jogos, com cinco derrotas e dois empates entre outubro e novembro. A outra sequência negativa foi de seis partidas, com três derrotas e três empates entre julho e agosto.

Rogério Ceni 1 de 31

Em busca de encerrar o momento ruim, o elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão. Sem compromissos no meio da semana, a equipe terá quatro sessões de treino na Cidade Tricolor antes do duelo.

As atividades comandadas por Rogério Ceni e sua comissão começaram com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram um treino de recondicionamento físico. Os demais permaneceram em campo para uma atividade de enfrentamento em formato oito contra oito.

Apesar do tempo para treinar, o Bahia ainda terá desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, seguiu em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre realizaram tratamento no departamento médico. O trio está fora do jogo contra a equipe mineira.

MAIORES SEQUÊNCIAS SEM TRIUNFOS DO BAHIA COM ROGÉRIO CENI NO COMANDO

Sete jogos entre Outubro e Novembro de 2024:

Bahia 1x1 Athletico-PR - 35ª rodada Brasileirão 2024

Bahia 1x2 Palmeiras - 34ª rodada Brasileirão 2024

Juventude 2x1 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2024

Bahia 0x3 São Paulo - 32ª rodada Brasileirão 2024

Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Brasileirão 2024

Cruzeiro 1x1 Bahia - 30ª Brasileirão 2024

Bahia 0x2 Flamengo - 29ª rodada Brasileirão 2024

Seis jogos entre Julho e Agosto de 2024:

Fluminense 1x0 Bahia - 21ª rodada Brasileirão 2024

Botafogo 1x1 Bahia - Copa do Brasil 2024

Bahia 1x1 Internacional - 20ª rodada Brasileirão 2024

Atlético Goianiense 1x1 Bahia - 19ª rodada Brasileirão 2024

Bahia 0x1 Corinthians - 18ª rodada Brasileirão 2024

Bahia 1x2 Cuiabá 17ª rodada Brasileirão 2024

Quatro jogos entre agosto e setembro de 2024:

Flamengo 1x0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024

Red Bull Bragantino 2x1 - 25ª rodada do Brasileirão 2024

Bahia 0x1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024

Bahia 0x0 Botafogo - 24ª rodada Brasileirão 2024

Quatro jogos em setembro de 2025:

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025

Ceará 1x1 Bahia - 24ª rodada Brasileirão 2025

Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025

Fluminense 2x0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2025

Quatro jogos entre abriel e maio de 2026: