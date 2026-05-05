Vivendo o terceiro maior jejum sem triunfos na era Ceni, Bahia inicia preparação para tentar reagir

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Pedro Carreiro
Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:01
Bahia iguala terceiro maior jejum de triunfos sob o comando de Ceni e inicia preparação para reagirVindo de derrotas para Flamengo e Remo e empates contra Santos e São Paulo, o Bahia vive seu pior momento na temporada. Se o ano havia começado de forma promissora, com apenas uma derrota nos primeiros 19 jogos, a sequência de quatro partidas sem vencer faz com que o time registre a terceira maior seca de triunfos desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro de 2023, igualando séries negativas já vividas em 2024 e 2025.
O cenário atual só não é mais preocupante do que as duas sequências anteriores porque, naquelas ocasiões, o Esquadrão sofreu três derrotas e empatou apenas uma vez. Ainda assim, ao longo de quase mil dias de trabalho de Ceni, essas três séries só ficam atrás de outras duas mais longas, ambas em 2024. A pior delas teve sete jogos, com cinco derrotas e dois empates entre outubro e novembro. A outra sequência negativa foi de seis partidas, com três derrotas e três empates entre julho e agosto.
Rogério Ceni
Em busca de encerrar o momento ruim, o elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, no sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Brasileirão. Sem compromissos no meio da semana, a equipe terá quatro sessões de treino na Cidade Tricolor antes do duelo.
As atividades comandadas por Rogério Ceni e sua comissão começaram com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram um treino de recondicionamento físico. Os demais permaneceram em campo para uma atividade de enfrentamento em formato oito contra oito.
Apesar do tempo para treinar, o Bahia ainda terá desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, seguiu em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre realizaram tratamento no departamento médico. O trio está fora do jogo contra a equipe mineira.
Sete jogos entre Outubro e Novembro de 2024:
Seis jogos entre Julho e Agosto de 2024:
Quatro jogos entre agosto e setembro de 2024:
Quatro jogos em setembro de 2025:
Quatro jogos entre abriel e maio de 2026: