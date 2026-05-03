ESPORTE

Keno Marley vence final e conquista sexto título brasileiro de boxe

Baiano chega ao seu sexto título nacional na principal competição da modalidade

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:43

Keno Marley Crédito: Divulgação

O boxeador baiano Keno Marley Machado conquistou, neste domingo (3), o título do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2026, realizado em Foz do Iguaçu (PR). Com a vitória na final da categoria até 90kg, o atleta chegou ao seu sexto título nacional na principal competição da modalidade.

Cabeça de chave, Keno começou sua trajetória nas quartas de final e venceu três combates consecutivos até a decisão, quando superou Davi Vitorino (MG) para assegurar mais um título.

“Esse título tem um significado muito grande pra mim. Só eu sei o que foi preciso passar pra chegar até aqui de novo. Cada treino, cada momento difícil, tudo isso passa na cabeça. Sou muito grato à minha família, à minha equipe e a todos que estiveram comigo nessa caminhada”, afirmou.

O atleta também ressaltou a importância do apoio fora do ringue. “Aos patrocinadores e apoiadores, meu respeito e agradecimento. Eles são fundamentais para que eu continue evoluindo. Quando uma empresa investe em um atleta, ela ajuda a transformar o esporte e abrir caminho para muitos outros”, completou.