Keno Marley vence final e conquista sexto título brasileiro de boxe

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Millena Marques
Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:43
O boxeador baiano Keno Marley Machado conquistou, neste domingo (3), o título do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2026, realizado em Foz do Iguaçu (PR). Com a vitória na final da categoria até 90kg, o atleta chegou ao seu sexto título nacional na principal competição da modalidade.
Cabeça de chave, Keno começou sua trajetória nas quartas de final e venceu três combates consecutivos até a decisão, quando superou Davi Vitorino (MG) para assegurar mais um título.
“Esse título tem um significado muito grande pra mim. Só eu sei o que foi preciso passar pra chegar até aqui de novo. Cada treino, cada momento difícil, tudo isso passa na cabeça. Sou muito grato à minha família, à minha equipe e a todos que estiveram comigo nessa caminhada”, afirmou.
O atleta também ressaltou a importância do apoio fora do ringue. “Aos patrocinadores e apoiadores, meu respeito e agradecimento. Eles são fundamentais para que eu continue evoluindo. Quando uma empresa investe em um atleta, ela ajuda a transformar o esporte e abrir caminho para muitos outros”, completou.
O próximo compromisso de Keno já está definido. O boxeador volta ao ringue no dia 13 de junho, em Orlando (EUA), para sua segunda luta como profissional. Ele integra o card do evento MVPW 04, promovido pela Most Valuable Promotions, com transmissão pela plataforma ESPN+.