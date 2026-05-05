Vitória x Ceará: veja onde assistir, desfalques, próvaveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:51

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Barradão, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2026. O Leão avançou como líder do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o time cearense foi 2º colocado do Grupo C, também com 10 pontos. O confronto é eliminatório, em jogo único, e vale vaga nas semifinais. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Ceará ao vivo

A partida entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo por SBT (TV aberta), SportyNet (TV fechada) e TV Aratu (YouTube).

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Após empate em 2x2 contra o Confiança na última rodada da fase de grupos, o Vitória garantiu a liderança do Grupo A, com 10 pontos, e anhou o direito de decidir em casa. A equipe aposta no grande desempenho que vem tendo diante da torcida ao longo da temporada para superar um grande carrasco na competição e as ínumeras lesões. Gabriel, Mateus Silva, Claudinho, Edu, Camutanga, Riccelli, Rúben Ismael, Dudu, Gabriel Baralhas e Pedro Henrique estão fora por lesão, enquanto Cacá e Matheuzinho são dúvidas, enquanto o atacante Renato Kayzer pode retornar de lesão.

Ceará

O Ceará também somou 10 pontos na fase de grupos e avançou como 2º colocado do Grupo C, chegando motivado após vitória por 3x1 sobre o Maranhão fora de casa na última rodada. Para o confronto, o técnico Mozart terá desfalques importantes: Vina está fora, além de Richard, Matheusinho, Luiz Otávio, Wendel Silva e Ronald, todos no departamento médico. Mesmo assim, a equipe tenta superar o fator casa para eliminar o Leão da Barra pela sexta vez seguida na 'Lampions' e avanças às semifinais. 

Prováveis escalações de Vitória x Ceará

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Ceará
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Fase: Quartas de final
  • Data: Quarta-feira, 6 de maio de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: SBT, SportyNet e TV Aratu

Arbitragem

  • Árbitro: Denis Ribeiro da Silva Serafim (AL)
  • Assistentes: Ruan Luiz de Barros Filho (AL) e Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

