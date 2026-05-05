JUSTIÇA ESPORTIVA

Vitória encara julgamentos no STJD por recurso de Erick e Fábio Mota e protestos da torcida

Pleno analisa recurso de punições por críticas à arbitragem, enquanto clube também responde por manifestações da torcida contra a CBF no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 19:32

Protesto da torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória será julgado em duas frentes pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta semana. Na quinta-feira (7), o Pleno analisa o recurso do clube contra as punições impostas ao atacante Erick e ao presidente Fábio Mota por críticas à arbitragem após a partida contra o Athletico-PR, no dia 26 de abril. Já na sexta-feira (8), às 10h, o clube será julgado por episódios registrados no duelo contra o Coritiba, pela 14ª rodada da Série A.

No primeiro caso, Erick foi punido com dois jogos de suspensão, enquanto Fábio Mota recebeu gancho de 30 dias, em decisão da 3ª Comissão Disciplinar no dia 30 de abril. O técnico Jair Ventura também havia sido denunciado, mas acabou absolvido. No último fim de semana, o Vitória conseguiu efeito suspensivo, o que permitiu a presença de Erick na vitória por 4x1 sobre o Coritiba, quando o atacante marcou um dos gols.

Caso a punição seja mantida, o jogador pode desfalcar a equipe em compromissos importantes, como os confrontos contra Fluminense, pelo Brasileirão, e Flamengo, pela Copa do Brasil.

Vitória goleou o Coritiba no Barradão 1 de 6

Já o segundo julgamento tem como base a súmula do árbitro Rafael Rodrigo Klein, que relatou a exibição de uma faixa com a frase “Respeite o Vitória” e manifestações da torcida direcionadas à CBF durante a partida contra o Coritiba. Por conta disso, o clube foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata do descumprimento ou dificuldade no cumprimento de regulamentos.