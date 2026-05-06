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Virou rotina? Bahia sai atrás no placar há seis jogos seguidos

Esquadrão sofreu o primeiro gol em todos os últimos seis jogos e venceu apenas uma vez no período

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:20

Mingo busca a bola para reiniciar a partida após gol de Juba em Bahia 2x2 Santos
Mingo busca a bola para reiniciar a partida após gol de Juba em Bahia 2x2 Santos Crédito: Letícia Martins/ECB

Abrir o placar em uma partida de futebol não garante a vitória, mas coloca a equipe mais próxima dela. Em contrapartida, sair atrás no marcador torna o caminho para o triunfo mais difícil, e essa tem sido a realidade recente do Bahia. O Esquadrão sofreu o primeiro gol em seus últimos seis jogos, um número que já supera todas as vezes em que o time viu o adversário inaugurar o placar nos 21 primeiros compromissos de 2026.

Além de se colocar com mais frequência em cenários adversos, nos quais precisa buscar a virada, o Tricolor também vem demonstrando menor poder de reação. Nos cinco primeiros jogos da temporada em que saiu atrás, conseguiu reverter o placar contra o Corinthians, e diante do Vitória, na final do Campeonato Baiano. Também buscou empates contra o Fluminense e novamente contra o rival, sendo superado apenas pelo O’Higgins, na pré-Libertadores.

Já nas últimas seis partidas em que começou perdendo, o Bahia foi atrás do triunfo apenas contra o Mirassol, enquanto ficou no empate com Santos e São Paulo e acabou derrotado por Palmeiras, Flamengo e Remo, pela Copa do Brasil.

Jogos em que o Bahia saiu atrás no placar nesta temporada:

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada Brasileirão  por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
O'Higgins 1x1 Bahia - 2ª fase preliminar da Libertadores por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 2x1 Vitória - Final do Campeonato Baiano  por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Palmeiras - 10ª rodada  Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada  Brasileirão por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada  Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada  Brasileirão por Rafael Rodrigues/ECB
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada Brasileirão  por Rafael Rodrigues/ECB

Um dos fatores que ajudam a explicar tanto o aumento no número de jogos em que sai atrás quanto a dificuldade de reação está na forma de jogar da equipe. Ao adotar um estilo cada vez mais voltado para transições rápidas ao ataque, o Bahia passa menos tempo com a bola e permite que o adversário tenha mais posse, apostando na recuperação e na exploração de espaços. No entanto, para que essa estratégia funcione, o sistema defensivo precisa estar bem ajustado, o que não tem ocorrido.

Nos 21 primeiros jogos da temporada, o time sofreu 21 gols. Já nas seis partidas mais recentes, foram 12 gols sofridos. Com uma defesa mais vulnerável e saindo atrás com maior frequência, uma equipe menos propositiva em comparação às últimas temporadas encontra mais obstáculos para reagir. Isso acontece porque, em vantagem no placar, o adversário tende a se expor menos, dificultando a proposta ofensiva do Bahia, que depende justamente de explorar com velocidade os espaços deixados pelos adversários.

“O Bahia desta temporada está diferente das últimas. Talvez a gente não consiga repetir os últimos anos em alguns quesitos. É um time diferente. A gente não tem mais tanta qualidade técnica no meio. Cauly ajudava muito na parte de construção, na parte técnica. Agora temos mais transição, mais velocidade, jogadores de lado”, explicou o técnico Rogério Ceni.

“A gente já fez alguns bons jogos em que merecíamos resultados melhores. Posso citar o jogo contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Palmeiras. Acho que é um time com peças diferentes, por isso os índices são diferentes, é um time que faz mais transições, e isso vem da característica dos jogadores”, completou.

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Ciente da necessidade de melhorar o desempenho coletivo, especialmente no setor defensivo, para potencializar o jogo de transição ofensiva, Rogério Ceni comandou nesta quarta-feira (6) o segundo dia de treinos no CT Evaristo de Macedo, visando o duelo contra o Cruzeiro no próximo sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada da Série A. O elenco volta a treinar na Cidade Tricolor nesta quinta-feira (7), quando realizará a penúltima atividade antes da partida.

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Bahia

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