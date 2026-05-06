COPA DO NORDESTE

Vitória x Ceará: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:30

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Barradão, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2026. O Leão avançou como líder do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o time cearense foi 2º colocado do Grupo C, também com 10 pontos. O confronto é eliminatório, em jogo único, e vale vaga nas semifinais. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.



Onde assistir Vitória x Ceará ao vivo

A partida entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo por SBT (TV aberta), SportyNet (TV fechada) e TV Aratu (YouTube).



Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 5

Vitória

Após empate em 2x2 contra o Confiança na última rodada da fase de grupos, o Vitória garantiu a liderança do Grupo A, com 10 pontos, e anhou o direito de decidir em casa. A equipe aposta no grande desempenho que vem tendo diante da torcida ao longo da temporada para superar um grande carrasco na competição e as ínumeras lesões. Gabriel, Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccelli, Rúben Ismael, Dudu e Pedro Henrique estão fora por lesão, enquanto Cacá e Matheuzinho são dúvidas. Em compensação, Claudinho, Baralhas e Renato Kayzer voltam de lesão.

Ceará

O Ceará também somou 10 pontos na fase de grupos e avançou como 2º colocado do Grupo C, chegando motivado após vitória por 3x1 sobre o Maranhão fora de casa na última rodada. Para o confronto, o técnico Mozart terá desfalques importantes: Vina está fora, além de Richard, Matheusinho, Luiz Otávio, Wendel Silva e Ronald, todos no departamento médico. Mesmo assim, a equipe tenta superar o fator casa para eliminar o Leão da Barra pela sexta vez seguida na 'Lampions' e avanças às semifinais.

Prováveis escalações de Vitória x Ceará

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Ceará

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Fase: Quartas de final

Data: Quarta-feira, 6 de maio de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: SBT, SportyNet e TV Aratu

Arbitragem