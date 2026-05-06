CONFUSÃO NO SANTOS

Neymar minimiza tapa em Robinho Júnior e diz que são coisas do futebol: 'Tem briga de soco, de tudo'

Atleta pediu desculpas e filho de Robinho diz que episódio foi superado

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:22

Robinho Junior e Neymar Crédito: Divulgação/Santos

A confusão envolvendo Neymar e Robinho Júnior durante um treino do Santos ganhou novos desdobramentos após ambos se manifestarem publicamente. Os jogadores reconheceram que houve um desentendimento, com direito a um tapa no rosto do jovem atleta, mas afirmaram que a situação já foi resolvida internamente e criticaram a dimensão que o caso tomou.

Após o empate com o Deportivo Recoleta, Robinho Júnior falou na zona mista e tratou de minimizar o ocorrido. Segundo ele, o episódio está “resolvido”, e a notificação extrajudicial enviada por seus representantes ao clube - solicitando providências e imagens do treino — será retirada.

O atacante explicou que a reação aconteceu em um momento de impulso. “Foi um momento muito mais de raiva meu, com meus empresários, do que algo que eu queria que tivesse tomado essa proporção. Foi mais um sentimento do que um pensamento. Não era para ter saído na mídia”, afirmou.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

Ele também destacou que Neymar pediu desculpas e que decidiu encerrar o assunto após conversar com a família. “Foi uma situação que fiquei chateado, porque é meu ídolo de infância. Tomou uma proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, já foi assumido, já pediu desculpas. Ele foi homem para assumir. Já conversamos, está tudo resolvido. Conversei com eles, com meus pais. Aceito as desculpas, todo mundo erra. Eu poderia ter errado, como já errei muitas vezes”, disse.

Neymar confirmou a versão do companheiro e demonstrou incômodo com a repercussão. O camisa 10 afirmou que o problema já havia sido resolvido no vestiário, logo após o treino. “Logo após o ocorrido, foram pedidas desculpas. Conversamos no vestiário, nos entendemos ali. Obviamente, é um menino que eu gosto muito. Tenho um carinho muito especial. Isso acontece no futebol. Você briga com irmão, com amigo. Essas coisas têm de ser resolvidas aqui dentro, não do jeito que foi. De pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e inflamam de um jeito ruim. Se eles querem o pedido de desculpas na imprensa... Aqui está. Já tinha pedido desculpas para ele, para a família, me excedi, poderia ter sido diferente. Todo mundo erra. Foi um erro dele, errei um pouco. Já tinha pedido desculpas. Às vezes as pessoas tentam saber mais do que quem está no dia a dia”, declarou.

O jogador ainda reforçou que discussões são comuns no ambiente do futebol. “Quem joga bola sabe que isso acontece. Tem briga de soco, de tudo. O futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário, e fica tudo ali, faz parte. Não é normal, mas, quando acontece, temos de levar da melhor forma possível”, completou.

Em coletiva após a partida, o técnico Cuca reprovou o episódio e ressaltou que o maior prejudicado é o clube. “Apesar de acontecer no futebol, são coisas que podem ser evitadas. Quem está certo nesta história? Ninguém. Mas o único que perde é o Santos, que volta a ter seu nome ligado a coisas ruins. Temos de achar uma solução”, afirmou, demonstrando irritação.

Dentro de campo, Neymar marcou e comemorou ao lado de Robinho Júnior em duas ocasiões, com abraços e até um empurrão no companheiro. Apesar disso, o atacante também desperdiçou uma chance clara no segundo tempo, antes do empate da equipe paraguaia.

Cuca não escondeu a frustração com o resultado. “Frustrante. Ter mais uma vez de vir aqui, explicar e ter de falar as mesmas coisas. Não basta jogar bem, tem de ser contundente, matador, tínhamos de ter feito o segundo gol. Veio uma bola fácil de ser cortada... Não adianta jogar bem. Era jogo para fazer 3, 4 a 0. Sair com a moral elevada, mas, mais uma vez, saímos frustrados. Muito triste”, avaliou.