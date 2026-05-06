ABALADO

Da prisão, Robinho chora e exige telefonema por conta de tapa de Neymar no filho

Ex-jogador se abalou ao ser informado sobre confusão em treino do Santos

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10:32

Robinho Junior, Neymar e Robinho Crédito: Reprodução

Condenado a nove anos de prisão por estupro, Robinho se emocionou ao saber, no Centro de Ressocialização de Limeira, que o filho, Robinho Jr., se envolveu em uma confusão com Neymar durante um treino do Santos. A informação, repassada por um funcionário, levou o ex-jogador às lágrimas, de acordo com reportagem de O Globo.

Segundo relatos, ele pediu para fazer uma ligação telefônica e falar com familiares e advogados, além da visita de um defensor, mas não foi atendido de imediato, o que aumentou seu abalo emocional, já intensificado pela recente transferência de unidade.

Robinho 1 de 15

O episódio ocorreu no domingo, no CT Rei Pelé, em um treino marcado por forte competitividade. Após levar um drible de Robinho Jr., Neymar teria se irritado, dando início a uma discussão com troca de provocações e contato físico. As versões divergem: há relatos de empurrões, enquanto outros apontam um possível tapa e até uma rasteira. O atacante reconheceu que se excedeu e pediu desculpas ainda no local, e o clube abriu sindicância para esclarecer o caso.

A repercussão aumentou a tensão nos bastidores. A família de Robinho Jr. pediu acesso às imagens do treino, e o estafe do jogador notificou o clube extrajudicialmente, cobrando providências e formalizando a acusação de agressão - atitude que não foi bem recebida por parte do elenco. Dependendo do resultado da apuração, o caso pode ter desdobramentos jurídicos, incluindo a possibilidade de rescisão contratual.