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Da prisão, Robinho chora e exige telefonema por conta de tapa de Neymar no filho

Ex-jogador se abalou ao ser informado sobre confusão em treino do Santos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10:32

Robinho Junior, Neymar e Robinho
Robinho Junior, Neymar e Robinho Crédito: Reprodução

Condenado a nove anos de prisão por estupro, Robinho se emocionou ao saber, no Centro de Ressocialização de Limeira, que o filho, Robinho Jr., se envolveu em uma confusão com Neymar durante um treino do Santos. A informação, repassada por um funcionário, levou o ex-jogador às lágrimas, de acordo com reportagem de O Globo.

Segundo relatos, ele pediu para fazer uma ligação telefônica e falar com familiares e advogados, além da visita de um defensor, mas não foi atendido de imediato, o que aumentou seu abalo emocional, já intensificado pela recente transferência de unidade.

Robinho

Robinho por Reprodução
Walter Delgatti e Robinho estão presos em Tremembé por Divulgação
Rudney e Robinho por Reprodução
Robinho por Divulgação I Globoplay
Robinho por Rafael Ribeiro/CBF
Robinho em audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos por Jornal Nacional/Reprodução
Robinho por Reprodução/Hora 1
Robinho chega na penitenciária de Tremembé por Reprodução / TV Globo
Robinho por Ivan Storti/ Santos F
Robinho por Divulgação/Santos
Robinho por Reprodução/ TV Record
Robinho, ex-jogador de futebol por Reprodução
Robinho debochou de vítima e demonstrou medo que ela tivesse engravidado por Ivan Storti/Santos FC
Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por Ricardo Saibun/Santos FC
Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão por Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté
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Robinho por Reprodução

O episódio ocorreu no domingo, no CT Rei Pelé, em um treino marcado por forte competitividade. Após levar um drible de Robinho Jr., Neymar teria se irritado, dando início a uma discussão com troca de provocações e contato físico. As versões divergem: há relatos de empurrões, enquanto outros apontam um possível tapa e até uma rasteira. O atacante reconheceu que se excedeu e pediu desculpas ainda no local, e o clube abriu sindicância para esclarecer o caso.

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A repercussão aumentou a tensão nos bastidores. A família de Robinho Jr. pediu acesso às imagens do treino, e o estafe do jogador notificou o clube extrajudicialmente, cobrando providências e formalizando a acusação de agressão - atitude que não foi bem recebida por parte do elenco. Dependendo do resultado da apuração, o caso pode ter desdobramentos jurídicos, incluindo a possibilidade de rescisão contratual.

A relação entre Neymar e Robinho vem dos tempos em que atuaram juntos no Santos, marcada por admiração e proximidade que se estendeu ao filho do ex-jogador. Nos bastidores, porém, a ausência de visitas do atacante ao amigo na prisão já gerava questionamentos sobre essa ligação.

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Robinho

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