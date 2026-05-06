Narrador deixa a ESPN após 15 anos e acerta com a CazéTV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:26
Fernando Nardini é o mais novo nome confirmado pela CazéTV. O narrador passa a integrar o grupo de profissionais da plataforma em um momento marcado por uma agenda intensa de competições internacionais de destaque.
Entre as principais frentes de atuação, está a cobertura da Copa do Mundo da FIFA. Nardini será responsável por conduzir as transmissões do torneio, considerado o mais relevante do futebol mundial, levando os jogos ao público do canal digital.
Além do futebol, o comunicador também terá participação importante nas exibições de tênis e em diferentes esportes do programa olímpico. Jogos de competições internacionais de clubes e seleções também entram no escopo de trabalho do narrador.