MUDANÇA

Narrador deixa a ESPN após 15 anos e acerta com a CazéTV

Fernando Nardini vai reforçar equipe em fase de grandes eventos

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:26

CazéTV Crédito: Divulgação

Fernando Nardini é o mais novo nome confirmado pela CazéTV. O narrador passa a integrar o grupo de profissionais da plataforma em um momento marcado por uma agenda intensa de competições internacionais de destaque.

Entre as principais frentes de atuação, está a cobertura da Copa do Mundo da FIFA. Nardini será responsável por conduzir as transmissões do torneio, considerado o mais relevante do futebol mundial, levando os jogos ao público do canal digital.

Além do futebol, o comunicador também terá participação importante nas exibições de tênis e em diferentes esportes do programa olímpico. Jogos de competições internacionais de clubes e seleções também entram no escopo de trabalho do narrador.