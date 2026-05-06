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Treta nos bastidores agita o Real Madrid e torcida cria petição pedindo saída de astro do time

Discussão em treino expõe clima tenso no elenco e gera mobilização online que já reúne milhões de assinaturas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:06

Vini Jr e Mbappe comemorando o primeiro gol da partida
Vini Jr e Mbappe comemorando o primeiro gol da partida Crédito: Divulgação I Real Madrid C.F.

O ambiente no Real Madrid voltou a ferver nos últimos dias, e o nome no centro da crise é Kylian Mbappé. Entre um episódio tenso em treino, críticas internas e repercussão negativa fora de campo, torcedores decidiram reagir e criaram uma petição online pedindo a saída do atacante, que já acumula milhões de assinaturas.

De acordo com o The Athletic, o estopim da nova polêmica aconteceu no dia 24 de abril, durante uma atividade antes do confronto contra o Real Betis. Mbappé teria se envolvido em uma discussão áspera com um integrante da comissão técnica após discordar de uma marcação de impedimento no treino.

Mbappé

Mbappé por Divulgação/Real Madrid
Mbappé por Divulgação I Real Madrid C.F.
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por X/equipedefrance
Mbappé por Equipe de France/Divulgação
Mbappé por Equipe de France/Reprodução/X
Mbappé por FFF/Divulgação
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Divulgação
Mbappé por A. Meunier/PSG
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Mbappé por Divulgação/Real Madrid

O episódio rapidamente ganhou repercussão interna. Ainda segundo a publicação, a postura do jogador não foi bem recebida por parte do elenco, gerando desconforto no vestiário. Até o momento, porém, não há indicação de que o clube vá aplicar qualquer tipo de punição ao camisa 10.

A situação se agravou com novas informações divulgadas pelo jornal Marca. O veículo apontou um possível distanciamento entre Mbappé e alguns companheiros, além de críticas pela decisão do atacante de viajar para a Sardenha ao lado da namorada durante o período de recuperação de uma lesão muscular.

Diante da repercussão, o estafe do jogador se manifestou publicamente, reforçando o comprometimento do atleta com a recuperação e o retorno aos gramados o mais rápido possível. Mbappé segue afastado por conta de um problema na coxa esquerda e ainda é dúvida para o clássico contra o Barcelona, neste domingo (10), no Camp Nou, pela 35ª rodada da LaLiga.

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Em meio à sequência de episódios, a insatisfação da torcida ganhou proporções maiores nas redes sociais. Uma petição online pedindo a saída de Mbappé passou a circular e rapidamente atingiu números expressivos de adesão, já ultrapassando a marca de 12 milhões de assinaturas.

O texto do manifesto convoca os torcedores a se posicionarem: “Madridistas, façam a sua voz ser ouvida. Se você acredita que mudanças são necessárias, não fique em silêncio. Assine esta petição e defenda o que você acha melhor para o futuro do clube”.

O movimento reflete o momento turbulento vivido pelo Real Madrid na reta final da temporada. Eliminado da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, o time também vê o título da La Liga cada vez mais distante, estando 11 pontos atrás do Barcelona com quatro rodadas restantes. O rival catalão pode garantir o título apenas com um empate no encontro entre as duas equipes no domingo.

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Mbappé Real Madrid

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