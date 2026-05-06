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Com retornos importantes, Vitória está definido para duelo contra o Ceará pela Copa do Nordest

Leão da Barra decide vaga na semifinal contra o Vozão em jogo único no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:37

Renato Kayzer volta a ser relacionado depois de desfalcar o time
Renato Kayzer volta a ser relacionado depois de desfalcar o time Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está definido para encarar o Ceará logo mais, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Dando a devida importância ao confronto em jogo único, que vale vaga na semifinal, o técnico Jair Ventura vai mandar a campo força máxima, apesar do desgaste causado pela sequência intensa de partidas.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

A principal dúvida para o confronto era a participação do zagueiro Cacá e do meia Matheuzinho, que deixaram a partida contra o Coritiba sentindo desconforto. No entanto, os dois foram confirmados entre os titulares. De resto, o treinador do Leão mantém a mesma equipe que goleou o Coxa no último fim de semana.

Com isso, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

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O time ainda conta com retornos importantes no banco de reservas. O capitão Gabriel Baralhas, recuperado de lesão na coxa, volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas últimas quatro partidas e aparece como opção para Jair Ventura. O mesmo acontece com o atacante Renato Kayzer, que também está recuperado de um problema físico que o deixou fora dos últimos quatro compromissos do Leão.

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Vitória Ceará Copa do Nordeste

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