Com retornos importantes, Vitória está definido para duelo contra o Ceará pela Copa do Nordest

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Pedro Carreiro
Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:37
O Vitória está definido para encarar o Ceará logo mais, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Dando a devida importância ao confronto em jogo único, que vale vaga na semifinal, o técnico Jair Ventura vai mandar a campo força máxima, apesar do desgaste causado pela sequência intensa de partidas.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
A principal dúvida para o confronto era a participação do zagueiro Cacá e do meia Matheuzinho, que deixaram a partida contra o Coritiba sentindo desconforto. No entanto, os dois foram confirmados entre os titulares. De resto, o treinador do Leão mantém a mesma equipe que goleou o Coxa no último fim de semana.
Com isso, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
O time ainda conta com retornos importantes no banco de reservas. O capitão Gabriel Baralhas, recuperado de lesão na coxa, volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas últimas quatro partidas e aparece como opção para Jair Ventura. O mesmo acontece com o atacante Renato Kayzer, que também está recuperado de um problema físico que o deixou fora dos últimos quatro compromissos do Leão.